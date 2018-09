"Ktoś po naszej stronie się uparł, że prezydenci muszą coś podpisać. I wyszło jak wyszło"





- Podejrzewam, że wobec ubogiej treści wizyty, koś po naszej stronie się uparł, że prezydenci muszą coś podpisać - mówił w "Faktach po Faktach" były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Odniósł się w ten sposób do deklaracji podpisanej we wtorek w Waszyngtonie przez prezydentów Andrzeja Dudę i Donalda Trumpa. Na pytanie o fotografię dokumentującą złożenie podpisów, odpowiedział krótko: - Profesjonaliści w kancelarii prezydenta powinni byli temu zapobiec.

We wtorek prezydent Andrzej Duda spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Białym Domu. Najpierw rozmawiali w towarzystwie swoich żon, potem w cztery oczy, następnie spotkały się delegacje obu państw.

Na koniec obaj prezydenci wystąpili na konferencji prasowej, podczas której poinformowali, że złożyli podpisy pod wspólną deklaracją.



- Podejrzewam, że wobec ubogiej treści wizyty, ktoś po naszej stronie się uparł, że prezydenci muszą coś podpisać. No i wyszło jak wyszło - ocenił Radosław Sikorski. - Praprzyczyną jest to, że w dzisiejszej grupie rządzącej dobiera się ludzi wedle lojalności, a nie wedle profesjonalizmu - dodał.

Moment złożenia podpisów pod deklaracją został uwieczniony na fotografii, opublikowanej później przez Donalda Trumpa na jego Twitterze. Widać na niej siedzącego prezydenta USA i stojącego obok, pochylonego nad biurkiem Andrzeja Dudę. Zdjęcie zostało skrytykowane w Polsce przez przedstawicieli opozycji.

Zdaniem byłego szefa polskiej dyplomacji, "profesjonaliści w kancelarii prezydenta (Dudy - przyp. red.), powinni byli temu zapobiec".

- Kluczowe jest to, że to strona amerykańska to zdjęcie opublikowała. Umówmy się, ono nie pokazuje równości parterów. To był niemiły gest, chociaż zakładam, że nie z premedytacją. Prezydent Trump po prostu uważa, że wszyscy jego goście są niżsi rangą od niego i uznał to za niekontrowersyjne - przekonywał Sikorski.

- Wizerunkowo to nie pomogło prezydentowi - dodał. - W ogóle nie było potrzeby podpisywania tej deklaracji - ocenił gość "Faktów po Faktach".

"Wyszło nieszczęśliwie"

W trakcie wspólnej konferencji prasowej z Donaldem Trumpem prezydent Duda zapowiedział rozpoczęcie rozmów na temat stałej bazy wojsk USA w Polsce. Określił ją mianem "Fortu Trump".

- Pewnie ktoś tutaj chciał polecieć grepsem saudyjskim. W Arabii Saudyjskiej na bilbordach umieszczano tweety prezydenta Trumpa, ale wyszło nieszczęśliwie - stwierdził Sikorski. - Nasz prezydent mówił o tym dwa razy, a prezydent USA chyba miał mieszane uczucia.

Gość TVN24 przekonywał jednak, że "partner amerykański jest obiektywnie bardzo trudny".

- Amerykanie wiedzą, że polegamy na nich w dziedzinie bezpieczeństwa, że polskim politykom uginają się kolana, jak wchodzą do Białego Domu, który widzieli w filmach hollywoodzkich. Są dobrymi psychologami - ocenił i dodał, że "potrafią to wykorzystać".

Według Sikorskiego Prawo i Sprawiedliwość nie rozumie, że "Polska jest dla Stanów Zjednoczonych ważniejsza jako członek Unii Europejskiej - i to oby członek wpływowy - niż jako ideologiczny sojusznik w walce z Unią".

- To są pragmatyczni ludzie. Prezydent Trump chociażby podczas tej wizyty pokazał, że myśli o pieniądzach, a wielkie pieniądze są na jednolitym runku europejskim - podkreślał.

Były szef MSZ ocenił, że "albo się ma wpływ na europejskie regulacje i decyzje, i wtedy jest się ważnym dla Stanów Zjednoczonych, albo się nie ma wpływu, bo jest się na przykład izolowanym w Unii, albo psychicznie nie czuje się częścią wspólnoty".

Zdaniem polityka, znaczenie takich partnerów w oczach Waszyngtonu maleje.

- Myślę, że merytorycznie wizyta (Andrzeja Dudy w Waszyngtonie - przyp. red.) wypadła na zero - ocenił Sikorski.

Wśród plusów spotkania polskiego prezydenta z Donaldem Trumpem wymienił potwierdzenie przez obu prezydentów "tradycyjnej przyjaźni i sojuszu polsko-amerykańskiego". Za minus uznał decyzję USA o nienakładaniu sankcji na firmy budujące rurociąg Nord Stream 2. - To chyba koniec szans na zatrzymanie tej inwestycji - dodał.

Zdaniem Sikorskiego, wizerunkowo wizyta Dudu w Waszyngtonie jest "porażką".

- Ja go ostrzegałem parę tygodni temu w tym programie, że przywódcy światowi raczej unikają rozmów i wizyt u Donalda Trumpa, bo nie są ws tanie przewiedzieć, co on potem o tych rozmowach powie, a mówi czasami rzeczy, które kosztują ich dużo politycznie w ich krajach - powiedział były szef MSZ.

Przypomniał wypowiedź prezydenta USA, jakoby Polska miała wpłacić "więcej nawet niż 2 miliardy" na stałą amerykańską bazę w Polsce, "czego podobno Andrzej Duda wcale nie deklarował".