Nie ma mostu, są wybory. Karty z głosami odwiozą na sygnale czy 30 kilometrów naokoło?

Most we Wronkach zamknięty. Nauczyciele będą prowadzić dzieci do szkół

Video: TVN 24 Poznań

Most we Wronkach zamknięty. Nauczyciele będą prowadzić...

01.09. | Rusza rok szkolny. We Wronkach (woj. wielkopolskie), gdzie zamknięto most łączący jedną część miasta z drugą, autobusy nie są w stanie docierać do szkół. - Dzieci będą dowożone do kładki i przeprowadzane do szkół przez nauczycieli - informuje Lucyna Kędzioł, dyrektor Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych we Wronkach.

»