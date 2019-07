Radiowóz straży miejskiej stoczył się ze skarpy do rzeki w Olsztynie





»

Olsztyńscy strażnicy miejscy w niedzielę około godziny 2 w nocy pojechali na interwencję w sprawie zakłócania ciszy nocnej i spożywania alkoholu w miejscu publicznym, w okolicach mostu Jana przy ulicy Grunwaldzkiej. Tuż przy olsztyńskiej Starówce ich samochód stoczył się do rzeki Łyny. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

- Niefortunnie ten radiowóz stoczył się do rzeki ze stromego brzegu. Prowadzimy czynności, by ustalić szczegóły zdarzenia – krótko mówi Jarosław Lipiński, komendant Straży Miejskiej w Olsztynie.

Wcześniej strażnicy opuścili radiowóz i przeszli kładką na drugą stronę rzeki. Radiowóz to bus-więźniarka z klatką z tyłu - typowy pojazd do przewozu osób zatrzymanych.

W miejscu, gdzie radiowóz stoczył się do rzeki jest monitoring. W tej chwili kierownictwo straży miejskiej sprawdza, co było bezpośrednią przyczyną stoczenia się samochodu do rzeki. Czy nie wystarczyło zaciągnąć hamulec ręczny? - zapytaliśmy szefa straży miejskiej.

- Nie do końca można to stwierdzić, bo samochód można zabezpieczyć w różny sposób. Ustalamy to w postępowaniu wewnętrznym. W samochodzie nikogo nie było – podkreśla komendant. Źródło: Twój Kurier Olsztyński - TKO.pl Radiowóz straży miejskiej stoczył się ze skarpy do rzeki Łyny w Olsztynie

Straż pożarna wydobyła samochód za pomocą linki holowniczej. Na miejscu pojawił się także patrol policji.

- Funkcjonariusz straży miejskiej był trzeźwy. Za wykroczenie został pouczony - poinformowała st. asp. Małgorzata Demianiuk z komendy miejskiej policji w Olsztynie.

Radiowóz ma ważne ubezpieczenie autocasco. Ubezpieczyciel przeprowadzi czynności i oszacuje straty. Jak dodaje komendant Straży Miejskiej, straty nie są duże. Samochód - jego zdaniem - nie uległ znacznemu zniszczeniu, bo zamoczył się jedynie tył pojazdu. Silnik nie jest zalany, a drzwi na prowadnicach zostały uszkodzone w trakcie wydobywania radiowozu z rzeki.