Rada Biskupów Diecezjalnych o pedofilii w Kościele

Synod o młodzieży w Rzymie i Światowe Dni Młodzieży w Panamie, zdecydowana wola walki z grzechem i przestępstwem, jakim jest wykorzystywanie seksualne małoletnich oraz szczyt klimatyczny ONZ w Katowicach - to najważniejsze kwestie poruszone podczas sobotniego zebrania Rady Biskupów Diecezjalnych.

"Biskupi przyjęli z wdzięcznością list papieża Franciszka do Ludu Bożego w odpowiedzi na doniesienia o cierpieniu osób małoletnich z powodu ich wykorzystywania seksualnego popełnianego przez niektórych duchownych. Przypomnieli jednocześnie słowa papieża Franciszka, który napisał m.in: 'Cierpienie ofiar i ich rodzin jest także naszym bólem, dlatego musimy ponownie podkreślić nasze wysiłki, aby zapewnić ochronę nieletnim i dorosłym w sytuacjach zagrożenia" - napisali biskupi w komunikacie z obrad. Rada Biskupów Diecezjalnych obradowała w sobotę na Jasnej Górze.

Wyrażono w nim po raz kolejny zdecydowaną wolę przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich. "Biskupi potwierdzają zdecydowaną wolę walki z tym grzechem i przestępstwem. Podkreślają jednocześnie konieczność troski o ofiary oraz potrzebę budowania kultury zdolnej do zapobiegania tego rodzaju przestępstwom. W odpowiedzi na wezwanie papieża do konkretnych działań, Rada Biskupów Diecezjalnych postanowiła, aby zgodnie z wcześniejszymi Wytycznymi Konferencji Episkopatu Polski, podjąć na szeroką skalę program prewencji w diecezjach” – czytamy w komunikacie.

"Dar powołania do kapłaństwa"

Według komunikatu, biskupi przedstawili też podczas obrad "inicjatywy ewangelizacyjno-modlitewne, które w Rzymie i w Polsce będą podejmowane przez młodzież i duszpasterzy w czasie trwania obrad Synodu Biskupów poświęconego młodzieży (od 3 do 28 października br.). W nawiązaniu do Światowych Dni Młodzieży w Panamie w styczniu 2019 r., podkreślono wolę licznego udziału młodzieży polskiej i duże zainteresowanie młodych Polaków posługą wolontariatu podczas spotkania z Papieżem Franciszkiem w Panamie.

Jak podkreślono, biskupi omówili także założenia nowych zasad formacji kandydatów do kapłaństwa. "Kandydaci, żyjący w tak bardzo zmieniającej się współczesnej kulturze, wymagają nowego, bardziej personalnego stylu towarzyszenia i rozeznawania na ich drodze przygotowania się do kapłaństwa. Aktualnie opracowywany jest dokument, który stanowi aplikację do polskich realiów dokumentu Kongregacji ds. Duchowieństwa zatytułowanego 'Dar powołania do kapłaństwa. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis'. W nowym ujęciu formacji chodzi o to, aby kapłan zawsze czuł się uczniem w drodze, stale potrzebującym całościowej formacji, rozumianej jako ciągłe upodabnianie się do Chrystusa" - napisali biskupi w komunikacie.

Podziękowania dla pielgrzymów

Biskupi wyrazili swoją łączność duchową z Ojcem Świętym Franciszkiem i wszystkimi uczestnikami Światowego Spotkania Rodzin w Dublinie. Jednocześnie podkreślają, że duszpasterstwo rodzin stanowi priorytet posługi Kościoła katolickiego w Polsce. Szczególnym wyzwaniem jest przygotowanie narzeczonych do małżeństwa. Biskupi przypominają o konieczności towarzyszenia, zarówno osobom żyjącym w sakramentalnych związkach, jak również i tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji małżeńskiej.

Nawiązując do szczyt klimatyczny organizowanego pod auspicjami ONZ w grudniu br. w Katowicach, biskupi zauważają, że będzie on okazją do "przypomnienia odpowiedzialności całej rodziny ludzkiej za dzieło stworzenia, za nasz wspólny dom – Ziemię". "W poszanowaniu świata stworzonego wyraża się respektowanie Boga-Stwórcy. To On powierzył człowiekowi Ziemię. Potrzeba więc porozumienia i wspólnego wysiłku w trosce o Ziemię, o co apeluje papież Franciszek w encyklice Laudato si’. Biskupi zachęcają do jej lektury i modlitwy, aby Duch Święty, który tchnie kędy chce, zjednoczył wszystkich w poszanowaniu dzieła stworzenia" - czytamy w komunikacie.

Hierarchowie wyrażają też wdzięczności wszystkim, którzy w czasie wakacyjnym podjęli różnego rodzaju trud pielgrzymowania na Jasną Górę i do innych sanktuariów oraz wszystkim tym, którzy ich przyjmowali w drodze i towarzyszyli im modlitwą. Dziękują także Ojcu Świętemu Franciszkowi za pozdrowienia przekazane przez kard. Konrada Krajewskiego, który przybył w pieszej pielgrzymce z Łodzi na Jasną Górę. Pasterze Kościoła w Polsce wyrażają wdzięczność również osobom duchownym i świeckim za zaangażowanie w różne dzieła ewangelizacyjne podczas wakacji.

Tradycyjnie zebranie biskupów diecezjalnych odbyło się w przeddzień uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

Rada Biskupów Diecezjalnych została ustanowiona w statucie Konferencji Episkopatu Polski, zatwierdzonym w październiku 2009 r. Do jej kompetencji należy ocena, badanie i podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących ogólnych kierunków duszpasterskich i administracji diecezji. Radę Biskupów Diecezjalnych zwołuje przewodniczący KEP przynajmniej raz w roku. W jej obradach bierze udział 44 biskupów diecezjalnych oraz sekretarz generalny KEP.