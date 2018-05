W ONZ debatowali o Iraku





Sytuacja w Iraku była przedmiotem środowej debaty Rady Bezpieczeństwa ONZ, podczas której omawiano też niedawne wybory parlamentarne w tym kraju oraz kwestie pomocy humanitarnej dla ludzi przemieszczonych w wyniku konfliktów.

Podczas posiedzenia, któremu przewodniczyła ambasador Joanna Wronecka, wypowiadał się m.in. specjalny przedstawiciel ONZ w Iraku i szef misji pomocy dla tego kraju (UNAMI) Jan Kubisz. Nawiązał on do przeprowadzonych tam 12 maja wyborów.



- Irakijczycy mogli swobodnie i bezpiecznie głosować oraz wybierać swoich przedstawicieli - powiedział Kubisz i przypomniał, że było to pierwsze głosowanie po pokonaniu Państwa Islamskiego.

Rząd zbada wybory

Irackie media poinformowały, że rząd zamierza zbadać zgłoszone przypadki fałszerstw i anulować wyniki głosowania w ponad 1000 lokali wyborczych.



Kubisz przypomniał też o niskiej frekwencji - w wyborach wzięło udział 44,5 proc. uprawnionych osób - i wezwał przywódców irackich do podjęcia otwartego dialogu.



Specjalny przedstawiciel ONZ zwrócił uwagę na konieczność przyjścia Irakowi z pomocą humanitarną. Wymaga jej przede wszystkim około miliona ludzi przemieszczonych w wyniku konfliktów. Niedostateczne wsparcie - ostrzegał Kubisz - zagraża procesowi stabilizacji.



Zastępca sekretarza generalnego ONZ ds. antyterroryzmu Władimir Woronkow mówił o atakach terrorystycznych w Iraku i zaapelował o podjęcie skuteczniejszej walki z terrorystami.

Odzyskują kraj

Ambasador USA przy ONZ Nikki Haley wskazywała na "kluczowy moment w historii Iraku". Mówiła, że wyzwoleni Irakijczycy odzyskują swój kraj. Zapewniała, że USA gotowe są pomagać Irakowi, i apelowała o poszanowanie praw człowieka i przestrzeganie rządów prawa w tym kraju.



Zaproszony do udziału w posiedzeniu przedstawiciel rządu Iraku za dobry znak uznał duży, bezprecedensowy udział kobiet kandydujących w wyborach.



- Irakijki zaczęły sprawdzać się na scenie politycznej – podkreślił. Wyraził zadowolenie z dużej liczby ludzi młodych jako wyborców oraz kandydatów.



Rząd Iraku zapewnił "bezpieczne otoczenie wyborcze umożliwiające różnym grupom głosowanie w bezpieczny i w pełni satysfakcjonujący sposób" – przekonywał.



Jak dodał, Iracka Niezależna Komisja Wyborcza (IEHC) rozpatrzy zgodnie z przepisami apele podmiotów i partii politycznych mających zastrzeżenia i wątpliwości co do rezultatu wyborów.

Nowa polityka zagraniczna

Zapowiedział, że Irak skoncentruje się na rewitalizacji gospodarki i odbudowie życia społecznego, by wesprzeć rozwój i stabilizację wszystkich prowincji oraz stworzyć klimat sprzyjający inwestycjom.



- Strategia (rządu) zmierza do przygotowania produktywnego, dobrze wykształconego pokolenia, które (...) zachowuje swoją narodową tożsamość, odgrywa kluczową rolę w lokalnych społecznościach, generacji odpornej na radykalne ideologie terrorystyczne – powiedział przedstawiciel Bagdadu.



Przypomniał niezwykłe okrucieństwo Państwa Islamskiego i mówił o planach utworzenia międzynarodowego zespołu śledczego, odpowiedzialnego za gromadzenie dowodów przestępstw IS.



Zapewnił też o przewidzianej kompensacji dla ofiar "straszliwych przestępstw seksualnej przemocy" oraz o zapobieganiu "przemocy seksualnej łączącej się z konfliktami".



Zapowiedział, że Irak chce prowadzić walkę z terroryzmem m.in. zwalczając źródła jego finansowania.



Wyjaśnił, że rząd postawił na zrównoważone relacje z wszystkimi sąsiedzkimi krajami regionu, aby chronić interesy Irakijczyków w oparciu o zasady suwerenności, wzajemnych korzyści i poszukiwania wspólnych wartości zamiast konfliktów, które zniszczyły region.



- Irak dąży do wypracowania nowej polityki zagranicznej opartej na pozytywnej neutralności, unikającej opowiadania się po jednej stronie przeciw innej. W interesie Iraku leży trzymanie się z daleka od konfliktów w regionie – podsumował przedstawiciel Bagdadu.