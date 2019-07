Wynosił piasek z piaskownicy, bo remontował piwnicę. Spółdzielnia szybko namierzyła sprawcę





Foto: nowiny.pl | Video: nowiny.pl Kto wynosil piasek z piaskownicy? - już wiadomo

Do internetu trafiło wideo, na którym widać, jak ktoś wynosi wiadrami piasek z piaskownicy na placu zabaw w Raciborzu. Film niektórych rozbawił, ale innym nie było do śmiechu. Szczególnie mieszkańcom osiedla, którzy zabiegali o budowę tego placu zabaw z budżetu obywatelskiego. Skontaktowaliśmy się ze spółdzielnią mieszkaniową, która ekspresowo ustaliła sprawcę. I najważniejsze: piasek został zwrócony.

Wideo z placu zabaw w Raciborzu umieścił w poniedziałek przed południem w internecie portal nowiny.pl.

Jak poinformował dziennikarzy autor filmiku, "od kilku dni przy ulicy Chełmońskiego jakiś mężczyzna kradnie/wynosi piasek z piaskownicy".

Filmik wzbudził wesołość niektórych internautów komentujących go w mediach społecznościowych.

- Mistrz! Worek piasku kosztuje 2 zł, a z atestem niecałe 10 zł. Tutaj wziął z wkładką w postaci kocich odchodów - napisał Sebastian.

- A może bierze do kuwety i mu to wszystko jedno z czym jest - odpowiedziała Ewelina.

Jednak do śmiechu nie było zapewne mieszkańcom, którzy się o ten plac zabaw z piaskownicą wystarali. To tak zwane Podwórko Kossaka, znajdujące się między ulicami Chełmońskiego i Kossaka. Wybudowane zostało w 2017 roku w ramach budżetu obywatelskiego. To znaczy, że powstało z inicjatywy samych mieszkańców, którzy musieli zebrać podpisy pod swoim projektem i przebić inne.

Skontaktowaliśmy się ze spółdzielnią mieszkaniową Nowoczesna, która opiekuje się placem zabaw. Jej szef Tomasz Stradomski w kilka godzin ustalił sprawcę.

- Wspólnota mieszkaniowa w sąsiedztwie remontowała piwnicę i zabrakło im piasku do wylewki - mówi. - Wzięli tylko dwa wiaderka i już ten piasek uzupełnili w piaskownicy - zapewnia Stradomski.