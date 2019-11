Zwłoki w torfowisku. To poszukiwany mężczyzna





Ciało poszukiwanego od kilkunastu dni 67-latka wyciągnięto w sobotę z torfowiska w okolicach Rąbienia koło Łodzi. Zwłoki dostrzegł mężczyzna zbierający grzyby.

W sobotę około godziny 11:30 mężczyzna zbierający grzyby w rąbieńskich lasach zauważył na znajdującym się tam torfowisku ludzkie zwłoki. Natychmiast powiadomił o tym policję.

Ze względu na grząski, bagienny i trudno dostępny teren o pomoc poproszono strażaków. - Płetwonurkowie wyłowili ciało mężczyzny z wody - informuje Adam Kolasa z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji z Łodzi.

Szukali go od dwóch tygodni

Po wyciągnięciu ciała okazało się, że są to zwłoki 67-letniego mężczyzny, poszukiwanego od kilkunastu dni. Ostatni raz widziano go 19 października na łódzkim osiedlu Widzew.



Zwłoki 67-latka zabezpieczono do dyspozycji prokuratury. Policja będzie wyjaśniać okoliczności zdarzenia.

- Będziemy drobiazgowo wyjaśniać, jak mężczyzna tam się znalazł. Niewykluczone, że również pojawił się tam na grzybobraniu. Z uwagi na ten ciężki teren, którego mógł nie znać, dał o jeden krok za dużo i mógł wpaść do wody - wyjaśnia Kolasa.

Przyczyny śmierci 67-latka ma wyjaśnić sekcja zwłok.