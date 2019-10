"Pewnego razu w Hollywood" pojawi się w nowej wersji. Nie w polskich kinach

Video: JVSGroup

"Tarantino jest sympatyczny"

09.11.| - Ważne jest to, aby podobało mu się, co piszę. Mnie się jego filmy podobają. Próbowałem raz wyjaśnić podczas spotkania, że okrucieństwo w filmach Tarantino służy pokazaniu publiczności, że jest to coś bardzo poważnego i złego. Ale on zaprzeczył. "Ludzie mają odnieść wrażenie, że jestem zły" - tak powiedział. Nie chce być kimś, kto usprawiedliwia zbrodnicze działania, ale nie przeszkadzają mu one - wyznał kompozytor w rozmowie z Raczkiem.

