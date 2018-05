Putin: okręty z rakietami Kalibr będą na stałe na Morzu Śródziemnym

Foto: mil.ru Video: rosyjskie ministerstwo obrony

Rosjanie ostrzelali cele w prowincji Hama pociskami Kalibr

23.06 | Sześć pocisków manewrujących Kalibr wystrzeliły rosyjskie okręty znajdujące się we wschodniej części Morza Śródziemnego. Celem były obiekty wojskowe należące do tak zwanego Państwa Islamskiego (IS) w syryjskiej prowincji Hama - poinformowało w piątek ministerstwo obrony Rosji.

