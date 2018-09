"Pominięcie jednego odcinka wyrzuca cię z serialu". Premiera "Pułapki"





- To jest serial ogromnego ryzyka, bo jest to fantastyczny serial, ale tak gęsty, tak nietelewizyjny serial - zaznacza Edward Miszczak, dyrektor programowy TVN. - Telewizja stara się być w tym zapisie prosta, bo widz ogląda to czasem przypadkiem. Tutaj pominięcie jednego odcinka wyrzuca cię z serialu - dodaje. Premiera nowego serialu kryminalnego TVN "Pułapka" w reżyserii Łukasza Palkowskiego już 9 września o 21.30.

Zagadka, zbrodnie, mroczna historia z przeszłości. Gdy autorka popularnych powieści kryminalnych odkryje przerażającą tajemnicę, nagle sama stanie w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa, znanego jej dotąd tylko z kart własnych powieści. Tak zapowiada się nowy serial kryminalny TVN "Pułapka" w reżyserii Łukasza Palkowskiego. Premiera pierwszego odcinka już 9 września o 21.30.

Główną rolę w "Pułapce" zagrała Agata Kulesza

- To jest serial ogromnego ryzyka, bo jest to fantastyczny serial, ale tak gęsty, tak nietelewizyjny serial - zaznaczał Edward Miszczak, dyrektor programowy TVN. - Telewizja stara się być w tym zapisie prosta, bo widz ogląda to czasem przypadkiem. Tutaj pominięcie jednego odcinka wyrzuca cię z serialu - dodawał. Premiera nowego serialu kryminalnego TVN "Pułapka" w reżyserii Łukasza Palkowskiego już 9 września o godzinie 21.30.

W rolę głównej bohaterki - Olgi Sawickiej - wciela się Agata Kulesza.

Nowości, międzynarodowe hity i ulubione tytuły. Jesienna ramówka TVN Discovery TVN Discovery... czytaj dalej » - Wiem o swojej postaci, gdzie startuje i gdzie kończy. Gdy przeczytam scenariusz, to zawsze sobie myślę, czy chciałabym taką historię sama oglądać. Czy ona mnie dotyka, czy mnie interesuje? W przypadku tego scenariusza tak było. Wzięłam, przeczytałam i mówię "wow, fajnie". I bardzo było mi miło wrócić znowu do serialu - przyznawała w czwartek Kulesza na imprezie premierowej "Pułapki" w Warszawie.

Grażyna Torbicka nazwała ten serial "kinem w odcinkach". - Rzeczywiście, to jest zrealizowane jak dobre, fabularne kino. Jak dobry thriller - podkreśliła.

"Zagadka, zbrodnie, mroczna historia z przeszłości"

Sawicka, autorka popularnych powieści kryminalnych, zmaga się z demonami przeszłości - traumatycznymi przeżyciami, które nie pozwalają jej zaznać spokoju po śmierci męża i przystąpić do pracy nad kolejną powieścią.

Szukając inspiracji, trafia na reportaż telewizyjny: zaginęła Zuza, jedna z podopiecznych domu dziecka. Zaintrygowana tematem pisarka postanawia odwiedzić placówkę pod pretekstem spotkania autorskiego.

Jej uwagę zwraca Ewa (Marianna Kowalewska) - wrażliwa, prześladowana przez rówieśniczki dziewczyna, która nie wie nic o własnej przeszłości. By dowiedzieć się czegoś więcej o intrygującej nastolatce, Olga prosi o pomoc zaprzyjaźnioną policjantkę - Justynę (Joanna Kulig). Ta decyzja uruchamia prawdziwą lawinę wypadków. Sawicka trafia w sam środek zagadki kryminalnej, która okazuje się równie skomplikowana jak te, które opisywała w swych książkach.

Wkrótce pisarka przekona się, że dom dziecka skrywa wiele mrocznych tajemnic, a podopieczni i wychowawcy niechętnie ujawniają to, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami placówki.

Każda z postaci skrywa jakąś tajemnicę

Wręczono "polskie Oscary". Orły przyznane po raz dziewiętnastny "Wołyń" został w... czytaj dalej » Autorska produkcja TVN realizowana jest na podstawie sześcioodcinkowego scenariusza Karoliny Frankowskiej i Michała Godzica. Bohaterowie serialu to wielowymiarowe postaci, z których każda skrywa jakąś tajemnicę. Przeszłość, która nie daje o sobie zapomnieć, powróci, by połączyć ich losy. Na drodze do odkrycia prawdy przyjdzie im stawić czoła własnym słabościom i lękom, skrywanym do tej pory głęboko przed światem.

W serialu zagrali również: Leszek Lichota (komisarz Czarny), Mateusz Więcławek (Kamil), Kinga Preis (prokurator Natalia Różańska), Krzysztof Pieczyński (Koman), Maria Maj (dyrektorka domu dziecka), Jacek Lenartowicz (major), Piotr Trojan (woźny), Marcin Czarnik (Adam) i inni.

Reżyserem "Pułapki" jest Łukasz Palkowski, jeden z najciekawszych polskich reżyserów. Zwrócił na siebie uwagę debiutancką fabułą "Rezerwat" z 2007 roku, za która otrzymał między innymi nagrodę dziennikarzy, nagrodę publiczności i Lwa za debiut reżyserski na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz nagrodę publiczności na Festiwalu Dwa Brzegi. Kolejnymi fabułami - "Bogowie" oraz "Najlepszy" - udowodnił swoją klasę i talent.

Palkowski jest również uznanym twórcą serialowym. W 2008 roku był jednym z reżyserów serialowego hitu "39 i pół", współtworzył także nagradzane produkcje "Belfer" i "Diagnoza".

Autorem zdjęć jest Marian Prokop ("Listy do M.", "Miasto 44", "Belfer"). Producentami serialu są Katarzyna Bielecka i Tomasz Karpiński.