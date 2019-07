214 milionów na instytucje związane z ojcem Rydzykiem. "Kolejna z patologii tej władzy"

Video: Fakty TVN

Szeroki strumień dotacji dla ojca Rydzyka. "Kwota, która...

Od początku rządów PiS do fundacji, spółek i szkoły wyższej związanych z o. Tadeuszem Rydzykiem strumieniami płyną publiczne pieniądze - co najmniej 214,2 mln złotych - wyliczyli dziennikarze portalu OKO.press. Duchowny planuje kolejny wielki projekt - muzeum "Pamięć i Tożsamość", za który zapłacą podatnicy. - Muzeum ma charakter państwowy, ponieważ to polski minister kultury powołał to muzeum wraz z fundacją, tak jak ma to miejsce w wielu innych przypadkach - tłumaczy wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Więcej w "Faktach" TVN o 19:00.

»