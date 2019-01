Opozycyjne kluby wezmą udział w spotkaniu z premierem

PSL-UED i Nowoczesna wezmą udział w spotkaniu, na które premier Mateusz Morawiecki zaprosił do Sejmu szefów klubów i kół parlamentarnych - poinformowali w piątek liderzy PSL i Nowoczesnej Władysław Kosiniak-Kamysz i Katarzyna Lubnauer. Chwilę później szef klubu PO-KO Sławomir Neumann zapowiedział, że również pójdzie na spotkanie. - Licząc, że będzie miało ono szerszą formułę niż to, co proponuje premier - dodał.

W piątek w Sejmie na zaproszenie premiera Mateusza Morawieckiego odbędzie się spotkanie szefów klubów i kół parlamentarnych w sprawie zmian legislacyjnych przygotowanych w resortach zdrowia i sprawiedliwości po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Obecność na piątkowym spotkaniu potwierdził do tej pory także szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki, a także Małgorzata Zwiercan, która reprezentować będzie koło Wolni i Solidarni. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka poinformował w piątek, że na spotkaniu klub Kukiz'15 będzie reprezentował poseł Tomasz Rzymkowski.

Lubnauer: do agendy spotkania trzeba wprowadzić dodatkowe tematy

PSL-UED i Nowoczesna poinformowali na konferencji prasowej w piątek, że wyślą swoich przedstawicieli na spotkanie z premierem.

Lubnauer powiedziała, że Nowoczesną na spotkaniu z premierem będzie reprezentował szef klubu Paweł Pudłowski.

- Uważamy, że warto rozmawiać, tylko ta rozmowa oczywiście musi być rozmową o konkretach. Uważamy, że do agendy spotkania trzeba wprowadzić dodatkowe tematy. Uważamy, że jednym z najważniejszych tematów jest rozmowa o telewizji publicznej i o jej udziale w napędzaniu spirali nienawiści - oświadczyła.

- Oba kluby uważają dość jasno, że telewizja publiczna w obecnym kształcie nie powinna funkcjonować, dlatego niewątpliwe pan prezes Jacek Kurski i cały zarząd powinien odejść - oświadczyła Lubnauer.

Władysław Kosiniak-Kamysz także podkreślił, że zmiany w telewizji publicznej są konieczne. Klub PSL-UED będzie reprezentować na spotkaniu Kosiniak-Kamysz oraz Piotr Zgorzelski.

Neumann: pójdę na piątkowe spotkanie z premierem

Szef klubu PO-KO Sławomir Neumann powiedział w piątek na konferencji prasowej w Sejmie, że liczy na to, iż premier rozpocznie spotkanie od złożenia sprawozdania o śledztwie w sprawie morderstwa Pawła Adamowicza.

- Chcemy od tego rozpocząć tę rozmowę - spokojną, zamkniętą, po to, żeby leczyć przyczyny, a nie walczyć tylko ze skutkami. Dlatego na to spotkanie pójdę, ale licząc, że będzie miało ono szerszą formułę niż to, co proponuje premier - powiedział Neumann.

- My oczekujemy od tego spotkania i od działania pana premiera trzech rzeczy: po pierwsze, wznowienia wszystkich śledztw umorzonych przez prokuraturę związanych z aktami nienawiści w Polsce; po drugie, dopuszczenia pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, który by patrzył na ręce w tym śledztwie i po trzecie - absolutnie odwołania kierownictwa telewizji publicznej, która ma olbrzymi udział w tworzeniu tej atmosfery nienawiści w Polsce, tego hejtu i tego pomawiania ludzi, i odzierania z godności przeciwników politycznych rządu PiS - oświadczył Neumann.

