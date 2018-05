Zadyma po zadymie. "Pseudokibice zatrzymali pociąg, starli się z policją"

Skandal na meczu Legia-Lech. "To nie jest piłka nożna"

Skandal na meczu Legia-Lech. "To nie jest piłka nożna"

21.05 | Zdobyciu mistrzostwa Polski przez piłkarską drużynę Legii Warszawa towarzyszył skandal na stadionie. Po objęciu przez warszawską drużynę prowadzenia 2:0 w meczu z Lechem Poznań, poznańscy kibice obrzucili murawę racami, część z nich zniszczyła również ogrodzenie i wbiegła na boisko. Mecz został przerwany, a Legii przyznano zwycięstwo poprzez walkower. - Nie ma komentarza do tego, co się wydarzyło - mówił po meczu trener Legii Dean Klafurić. - To na pewno nie jest piłka nożna - dodał.

