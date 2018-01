Kobieta zostawiła ośmiomiesięczne dziecko w samochodzie i poszła na zakupy. Kiedy wróciła, dziewczynka nie żyła. Po pierwszej sekcji zwłok biegli orzekli, że przyczyną śmierci była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa. Nie wiadomo jednak, co do niej doprowadziło. Mimo braku odpowiedzi na to pytanie, prokuratura postawiła matce dziecka zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci i narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia.