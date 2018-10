Ciągnął psa na lince za samochodem. Policja: nieszczęśliwy wypadek

Przywiązał psa do samochodu i ciągnął ulicami Białegostoku....

Foto: Kontakt24

15.10 | Do auta 32-letniego białostoczanina na lince został przyczepiony pies, którego kierowca ciągnął ulicami w centrum Białegostoku. Według policji miał być to nieszczęśliwy wypadek. Podlaska policja wprowadzi w tej sprawie dochodzenie, a wstępne ustalenia wskazują na to, że kierowca w tej sprawie nie usłyszy zarzutów.

