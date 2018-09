Suka przywiązana do drzewa w lesie. Obok karton z jej szczeniętami

Psy trafiły do schroniska

Foto: Schronisko w Łodzi Video: Schronisko w Łodzi

Psy trafiły do schroniska

17.09. | Głośno ujadała, dlatego uratowała siebie i swoje dzieci. Do schroniska w Łodzi trafiła wychudzona suka, którą ktoś przywiązał do drzewa. Obok, w kartonie, zamknął jej szczenięta. - Zwierzakom szukamy nowego domu, ale wcześniej chcemy dotrzeć do drania, który dopuścił się takiego okrucieństwa - mówią nowi opiekunowie zwierząt.

