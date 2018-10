Sędziowie przyszli na spotkanie z Tuleyą. Wzywa ich rzecznik dyscyplinarny

Video: tvn24

"Trzeba zadać pytanie, czy to rzeczywiście był wyrok"

21.06. | - Nie chce używać słowa „reforma”, bo moim zdaniem to jest dekonstrukcja systemu prawnego. Doprowadzi to do totalnego upolitycznienia sądów, do całkowitego przejęcia sądów przez politykę. Nie mieliśmy takiej sytuacji jeszcze od odzyskania niepodległości - powiedział Waldemar Żurek, rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa, komentując wczorajszy wyrok Trybunały Konstytucyjnego.

