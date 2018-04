"Zrobiliście cyrk z Trybunałem". Wymiana zdań na posiedzeniu komisji

Foto: tvn24 Video: tvn24

Ostra wymiana zdań na sejmowej komisji

30.04 | Zrobiliście taki cyrk z Trybunałem Konstytucyjnym i z polskim wymiarem sprawiedliwości, że Polacy nie mają zupełnie, za grosz do was zaufania - mówiła Kinga Gajewska z Platformy Obywatelskiej na poniedziałkowej sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Zwróciła się w ten sposób do Julii Przyłębskiej, prezes Trybunału. - Jeśli nie ma pani merytorycznych pytań, to proszę nie stosować argumentów ad personam - odpowiedziała Przyłębska.

