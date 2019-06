Przewodniczący KRS: polski parlament nie miał intencji, żeby jakiekolwiek przepisy naruszać

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej interpretuje swoimi orzeczeniami pewne rozwiązania, to jest wybór jednej z możliwości interpretacyjnych - ocenił przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Leszek Mazur. Tak odniósł się do poniedziałkowego wyroku TSUE w sprawie przepisów dotyczących sędziów Sądu Najwyższego. Dodał, że "porządek prawa europejskiego to nie jest jedyny porządek". - My kierowaliśmy się interpretacją w świetle naszego porządku prawnego - oświadczył.

W poniedziałek polski rząd przegrał sprawę przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. TSUE orzekł, że przepisy z lipca 2017 roku dotyczące obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.

"Polski parlament nie miał intencji, żeby jakiekolwiek przepisy naruszać"

- Przepisy okazały się niezgodne, ale istota takiego orzeczenia trybunału europejskiego to jest wybór jednej z możliwości interpretacyjnych. Do tego przecież sprowadza się działalność orzecznicza, TSUE interpretuje swoimi orzeczeniami pewne rozwiązania w świetle zgodności z prawem europejskim - przekonywał sędzia Leszek Mazur, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa w rozmowie z reporterem TVN24.



Dodał, że "porządek prawa europejskiego to nie jest jedyny porządek". - My kierowaliśmy się interpretacją rozwiązań w świetle naszego porządku prawnego - wyjaśniał.

- Przyjęto rozwiązanie, które zostało zinterpretowane w świetle prawa europejskiego w sposób inny. Natomiast ani ministerstwo, ani polski parlament nie miał intencji, żeby jakiekolwiek przepisy naruszać. W świetle prawa polskiego, polskiej konstytucji, te rozwiązania były prawidłowe - przekonywał Mazur.

Zaznaczył, że to orzeczenie trybunału "ma znaczenie w pewnym sensie historyczne". - Te zmiany zostały przecież przez państwo polskie cofnięte już w roku ubiegłym - wskazywał szef KRS.

Mazur: nie obawiam się opinii rzecznika generalnego TSUE

"To pierwsze domino, które uruchamia lawinę" Wyrok Trybunału... czytaj dalej » Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej poinformował w maju w Luksemburgu, że opinia jego rzecznika generalnego w sprawie pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego dotyczących między innymi niezależności Krajowej Rady Sądownictwa zostanie wydana 27 czerwca.

Sędzia Mazur powiedział w rozmowie z reporterem TVN24, że "nie obawia się" tej opinii.



- Adresatem jest cały czas parlament. Żadne orzeczenie sądu europejskiego nie może w bezpośredni sposób zmieniać obsady stanowisk publicznych w naszym kraju - zaznaczył.



Dodał, że jeśli chodzi o funkcjonowanie KRS, orzeczenie TSUE "z pewnością nie będzie miało znaczenia". - Chyba że ktoś z członków KRS-u tak dalece poczuje się przekonany motywami, czy wymową tego orzeczenia, że podejmie własną decyzję o rezygnacji. Ale raczej się tego nie spodziewam - powiedział przewodniczący rady.

Rzecznik rządu: czekamy na następne orzeczenia TSUE, dialog trwa

Rzecznik rządu Piotr Müller pytany o poniedziałkowy wyrok TSUE odpowiedział, że odnosi się on do nieaktualnego stanu prawnego. - Jesteśmy trochę zaskoczeni tym, że mimo tego, iż w ramach dialogu z instytucjami unijnymi dokonaliśmy pewnych korekt w ustawie o Sądzie Najwyższym, to ten wyrok zapadł - przyznał.

Pytania do TSUE

Poniedziałkowe orzeczenie TSUE dotyczyło zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, które zakładały m.in. obniżenie wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego z 70 lat do 65 lat. Skargę do TSUE w tej sprawie złożyła Komisja Europejska. W październiku ubiegłego roku Trybunał wydał postanowienie zabezpieczające. W listopadzie 2018 roku Sejm uchwalił nowelizację, która umożliwiła sędziom SN i NSA, którzy już przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia, powrót do pełnienia urzędu. Dotyczyło to m.in. pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf. Komisja Europejska nie wycofała jednak skargi i w poniedziałek TSUE orzekł, że zaskarżone przepisy są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.

Pytania do TSUE dotyczące m.in. zdolności Krajowej Rady Sądownictwa do wykonywania konstytucyjnego zadania stania na straży niezależności sądów skierował Sąd Najwyższy.

W grudniu 2017 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o KRS, która wprowadziła wybór przez Sejm 15 członków KRS - sędziów - na czteroletnią kadencję (poprzednio wybierały ich środowiska sędziowskie). Zgodnie z nowelą każdy klub poselski ma wskazać nie więcej niż 9 możliwych kandydatów. Izba ma ich wybierać co do zasady większością 3/5 głosów, głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub. W przypadku niemożności wyboru większością trzech piątych głosowano by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

Pytania prejudycjalne Sądu Najwyższego dotyczą m.in. tego, czy po przeprowadzonych reformach KRS jest w stanie stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów w Polsce.

W TSUE jest kilka spraw z pytaniami dotyczącymi niezawisłości sędziowskiej w związku z wprowadzonymi w ostatnim czasie zmianami w polskim prawie. W połowie czerwca odbyła się rozprawa w sprawie pytania sądu okręgowego z Łodzi o niezawisłość sędziowską w związku z wprowadzeniem w Polsce systemu dyscyplinarnego wobec sędziów. Skład rozpoznający obawia się konsekwencji w razie wydania rozstrzygnięcia niekorzystnego dla skarbu państwa. W sprawie miasto Łowicz żąda bowiem od wojewody łódzkiego prawie 2,4 mln zł z tytułu otrzymania w latach 2005-2015 zbyt niskich zdaniem samorządu dotacji celowych.

Inne pytanie dotyczy interpretacji prawa unijnego w zakresie niezależności postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów w Polsce. Na początku września ubiegłego rokudo TSUE wystąpił z nim Sąd Okręgowy w Warszawie.