Przewodniczący episkopatu: szacunek nie może prowadzić do akceptacji ideologii LGBT+

"Osoby przynależące do środowisk tzw. mniejszości seksualnych są naszymi braćmi i siostrami, za których Chrystus oddał swoje życie i które również chce doprowadzić do zbawienia. Szacunek dla konkretnych osób nie może jednak prowadzić do akceptacji ideologii, która stawia sobie za cel przeprowadzenie rewolucji w zakresie społecznych obyczajów i międzyosobowych relacji" - przekonuje w oświadczeniu przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki wydał w czwartek "Oświadczenie w sprawie LGBT+".

"Szacunek dla konkretnych osób nie może prowadzić do akceptacji ideologii"

Czytamy w nim, że "pomimo wakacji, które powinny być czasem odpoczynku i refleksji nad pięknem natury stworzonej przez Boga, w kraju rozgorzały polemiki odnośnie do 'ideologii LGBT' (gejów, lesbijek, osób biseksualnych i transseksualnych)".

Jak przekonuje arcybiskup, "ma to zapewne związek z ofensywą środowisk LGBT+ i ze znaczącym wzrostem liczby tzw. marszów równości organizowanych w naszym kraju, a także z zaplanowanym przez niektóre samorządy wprowadzeniem po wakacjach do programów szkolnych nowego, zgodnego z założeniami tej ideologii, podejścia do edukacji seksualnej".

"Osoby przynależące do środowisk tzw. mniejszości seksualnych są naszymi braćmi i siostrami, za których Chrystus oddał swoje życie i które również chce doprowadzić do zbawienia. Szacunek dla konkretnych osób nie może jednak prowadzić do akceptacji ideologii, która stawia sobie za cel przeprowadzenie rewolucji w zakresie społecznych obyczajów i międzyosobowych relacji" - stwierdza przewodniczący episkopatu.

Arcybiskup w swoim oświadczeniu powołuje się na słowa papieża.

"Ta rewolucja w obyczajach i moralności - podkreśla papież Franciszek - często wymachuje 'flagą wolności', ale w rzeczywistości przyniosła dewastację duchową i materialną niezliczonym ludzkim istotom, szczególnie najbardziej narażonym (Watykan, 17.11.2014)" - dodaje.

Apel do władz samorządowych i parlamentarzystów

"Stąd mój apel do władz samorządowych o niepodejmowanie decyzji, które - pod pozorem przeciwdziałania dyskryminacji - skrywałyby ideologię zaprzeczającą naturalnej różnicy płci i komplementarności mężczyzn i kobiet" - pisze przewodniczący KEP.

"Apeluję także do parlamentarzystów, aby oparli się dalekosiężnym planom środowisk LGBT+ polegającym na zmianie polskiego prawa na rzecz wprowadzenia tzw. 'małżeństw homoseksualnych' oraz możliwości adopcji przez nie dzieci" - apeluje arcybiskup Gądecki.

Arcybiskup Gądecki o "fali krytyki" wobec arcybiskupa Jędraszewskiego

W swoim oświadczeniu abp Gądecki odnosi się także do kontrowersji związanych ze słowami metropolity krakowskiego, arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. 1 sierpnia, w ramach obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego arcybiskup Jędraszewski wygłosił kazanie w bazylice Mariackiej w Krakowie.

Hierarcha mówił wówczas, że "czerwona zaraza już po naszej ziemi całe szczęście nie chodzi, co wcale nie znaczy, że nie ma nowej, która chce opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie marksistowska, bolszewicka, ale zrodzona z tego samego ducha, neomarksistowska. Nie czerwona, ale tęczowa - powiedział arcybiskup Marek Jędraszewski.

"Fala krytyki, która dotknęła metropolitę krakowskiego, arcybiskupa i profesora, a także reakcje pracodawców wobec osób wyrażających swoją dezaprobatę wobec ideologii LGBT+, świadczą o zakorzenionym w pewnych środowiskach totalitaryzmie światopoglądowym, polegającym na usuwaniu poza sferę obszaru wolności ludzi myślących inaczej" - stwierdza dalej.

"Do wszystkich ludzi dobrej woli apeluję więc o stosowanie zasady niedyskryminacji w publicznej dyskusji nie tylko wobec zwolenników wspomnianej ideologii, ale o dopuszczenie na równych prawach do debaty także jej przeciwników" - apeluje przewodniczący KEP.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez arcybiskupa Jędraszewskiego

Na słowa metropolity krakowskiego o "tęczowej zarazie" zareagował wcześniej między innymi Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. W mediach społecznościowych poinformował, że jego przedstawiciele złożyli do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez arcybiskupa Jędraszewskiego.

- Złożyliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa propagowania totalitarnego ustroju państwa. Uważamy, że tego rodzaju słowa i dyskryminowanie grup społecznych jest charakterystyczne dla ustrojów totalitarnych - wyjaśniał we wtorek we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Konrad Dulkowski z Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

W reakcji na słowa arcybiskupa Jędraszewskiego przed siedzibą krakowskiej kurii odbyły się w zeszłym tygodniu protesty, a łódzki dominikanin ojciec Paweł Gużyński namawia do wysyłania listów do arcybiskupa i oczekuje, że metropolita krakowski poda się do dymisji.