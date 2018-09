"Zdziwienie i zaskoczenie". Przesłuchanie Donalda Tuska przed komisją Amber Gold przełożone





Foto: Shutterstock Donald Tusk miał do wyboru trzy terminy, w których mogłoby się odbyć przesłuchanie

Komisja śledcza do spraw Amber Gold zdecydowała, że zaplanowane na 2 października przesłuchanie Donalda Tuska zostanie przesunięte. Były premier ma się stawić przed komisją 5 listopada.

Na początku sierpnia do komisji śledczej wpłynęło pismo od mecenasa Romana Giertycha z prośbą, by przesłuchanie byłego premiera, szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska odbyło się 2 października - był to jeden z trzech wyznaczonych wcześniej przez komisję terminów, w których mogłoby się odbyć to przesłuchanie.

Szefowa komisji Małgorzata Wassermann poinformowała, że przychylono się do tej prośby i wysłano już do byłego premiera wezwanie na 2 października.

Wassermann: to nie jest element kampanii wyborczej

W poniedziałek komisja zdecydowała jednak, że przesłuchanie Tuska zostanie przesunięte. Były premier zostanie przesłuchany 5 listopada.

Tusk będzie zeznawał w sprawie Amber Gold. Komisja "przychyli się" do jego prośby Złożona w imieniu... czytaj dalej » - Wobec faktu, iż spotykam się nieustannie z oskarżeniem, że przesłuchanie Donalda Tuska ma być elementem mojej kampanii na prezydenta Krakowa, po konsultacji z prezydium komisji, podjęłam taką decyzję, iż dojdzie do zmiany terminu tego przesłuchania na pierwszy dzień po pierwszej turze wyborów - powiedziała Wassermann.



- Nie chcę spotykać się z zarzutem, że jest to element mojej kampanii, bo nie jest. W żaden sposób nie łączę pracy komisji z tym, co się dzieje w Krakowie - podkreśliła. Wyraziła także przekonanie, że Tusk, "jako doświadczony polityk doskonale to rozumie".

- Jestem przekonana, że [Tusk - red.] nie chce się wpisywać w kampanię samorządową i rozumie, że to przesłanie jest bardzo ważne, zwłaszcza dla pokrzywdzonych Polaków w aferze Amber Gold i po prostu wyłączymy go z czynnej kampanii wyborczej - powiedziała szefowa komisji śledczej.

"Zdziwienie i zaskoczenie"

Zmianę daty przesłuchania skomentował na Twitterze mecenas Roman Giertych.

"Po konsultacji z moim mocodawcą panem przewodniczącym Donaldem Tuskiem wyrażam zdziwienie i zaskoczenie informacjami medialnymi o odwołaniu zaplanowanego na 2.10 terminu przesłuchania przed Komisją ds. Amber Gold" - napisał.

"Komisja wyznaczyła trzy daty, z których dwie 2.10 i 23.10 (jako rezerwowy) były uwzględnione w kalendarzu pana przewodniczącego. Inne terminy w najbliższym czasie mogą kolidować z obowiązkami służbowymi" - zaznaczył.



Oto pisma z Komisji ds. Amber Gold. pic.twitter.com/c9HNmoznjh — Roman Giertych (@GiertychRoman) 3 września 2018

I drugie. pic.twitter.com/NMGNPCF4bE — Roman Giertych (@GiertychRoman) 3 września 2018





Komisja do spraw Amber Gold

Celem powołanej w lipcu 2016 roku komisji śledczej jest zbadanie i ocenienie prawidłowości i legalności działań podejmowanych wobec Amber Gold przez rząd, w szczególności ministrów: finansów, gospodarki, infrastruktury, spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i podległych im funkcjonariuszy publicznych.

Do zadań komisji należy też zbadanie działań, jakie podejmowali w sprawie spółki: prezes UOKiK, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a także prokuratura oraz organy powołane do ścigania przestępstw, w szczególności szefowie ABW i CBA oraz Komendant Główny Policji i podlegli im funkcjonariusze publiczni.

Pięta odwołany. Kownacki nowym członkiem komisji do spraw Amber Gold Poseł Stanisław... czytaj dalej » Komisja śledcza ma także zbadać działania podejmowane w sprawie Amber Gold przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Tysiące oszukanych klientów

Amber Gold powstała na początku 2009 roku i miała inwestować w złoto i inne kruszce. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji. W połowie 2011 roku spółka przejęła większościowe udziały w liniach lotniczych Jet Air, następnie w niemieckich OLT Germany, a pod koniec 2011 r. w liniach Yes Airways. Powstała wtedy marka OLT Express.

Linie OLT Express ogłosiły upadłość pod koniec lipca 2012 roku. Z kolei Amber Gold ogłosiła likwidację 13 sierpnia 2012 roku, a tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek od nich. Według ustaleń, w latach 2009-2012 w ramach tak zwanej piramidy finansowej firma oszukała w sumie niemal 19 tysięcy swoich klientów na kwotę prawie 851 mln złotych.