Rozpadający się nad Pacyfikiem silnik to widok niespotykany, a przede wszystkim przerażający. Takimi relacjami podzielili się jednak pasażerowie wtorkowego rejsu UA1175 z San Francisco do Honolulu na Hawajach.

Samolot linii United Airlines wystartował z Kalifornii i zmierzał na Hawaje. Maszynę od planowego lądowania dzieliło 36 minut, kiedy osłona jednego z silników Boeinga 777-222 zaczęła się rozpadać.

Pasażerowie poczuli nagłe turbulencje. Osoby siedzące po prawej stronie z przerażeniem mogły oglądać kawałki metalu znikające w przestworzach.

Jeden z obecnych na pokładzie pasażerów relacjonował sytuację na Twitterze. Mimo wyjątkowo niebezpiecznie wyglądającej sytuacji, mężczyzna był w stanie nawet zażartować, pokazując zdjęcie uszkodzonej pokrywy silnika wraz z pokładową instrukcją. Skarżył się, że nie ma w niej informacji, co robić w takiej sytuacji.

I don\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'t see anything about this in the manual #ua1175pic.twitter.com/yTECg9fxZw

— Erik Haddad (@erikhaddad) 13 lutego 2018