Awantura na przystanku. Pijani chcieli zaatakować Hindusa, obronił go Polak





Trzech młodych mężczyzn zaczepiło obywatela Indii stojącego na przystanku tramwajowym we Wrocławiu. Doszło do przepychanki, w obronie obcokrajowca stanął inny Polak. Na miejscu szybko pojawili się policjanci, którzy zatrzymali awanturników. Wszyscy byli pijani.

Awantura rozegrała się w sobotę wieczorem, około godziny 20.20 na przystanku przy placu Dominikańskim, w centrum Wrocławia. Według relacji świadków, przytaczanych przez portal tuWrocław.com, trzyosobowa grupka zaczepiła obcokrajowca myśląc, że jest Arabem. Mieli grozić mu zrzuceniem do tunelu samochodowego, który przebiega pod placem.

- W obronie obywatela Indii stanął mieszkaniec Wrocławia. Były utarczki słowne, przepychali się. My dostaliśmy zgłoszenie od jednego z przechodniów, który to zauważył. Policjanci byli w pobliżu, zatrzymali tych mężczyzn - informuje Łukasz Dutkowiak z zespołu prasowego wrocławskiej policji.

Obcokrajowiec nie doznał żadnych obrażeń, natomiast Polak, który się za nim wstawił, narzekał na ból ręki. Została mu udzielona pomoc medyczna.

Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 20 do 23 lat. Wszyscy byli pod wpływem alkoholu. Jeden z nich - najbardziej pijany - miał w organizmie ponad 2,5 promila.

- Wszyscy obecnie trzeźwieją. Po wytrzeźwieniu zostaną przesłuchani i wtedy wyjaśnimy kompleksowo okoliczności tego zdarzenia. Będziemy mogli odpowiedzieć na pytanie do czego tam doszło, czy było to zdarzenie na tle narodowościowym. Jeżeli tak, to mężczyźni na pewno usłyszą zarzuty - dodaje Dutkowiak.

