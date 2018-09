Sprawdzamy słowa Jakiego o przepustkach więźniów

Przepustek z więzienia za rządów PO-PSL w 2014 roku było 198 tysięcy, za moich czasów 87 tysięcy - przekonywał wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, komentując żądania opozycji, by podał się do dymisji po brutalnym zabójstwie, jakiego najpewniej dopuścił się więzień na przepustce. Sprawdziliśmy słowa wiceszefa resortu w statystykach Służby Więziennej. Jedna z liczb jest prawdziwa, co do drugiej są wątpliwości.