"Możliwe jedno z najbardziej spektakularnych ujawnień ostatnich lat"





»

Podczas rutynowej kontroli na przejściu granicznym z Ukrainą w Hrebennem celnicy udaremnili przemyt obrazu, prawdopodobnie pędzla Marca Chagalla. Do Polski zamierzał go wwieźć 51-letni Ukrainiec.

Jak poinformowała w piątek rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Marta Szpakowska, "gdyby obraz okazał się autentyczny, byłoby to niewątpliwie jedno z najbardziej spektakularnych ujawnień ostatnich lat".

- Z niecierpliwością czekamy na ekspertyzę autentyczności dzieła - dodała.

Policja znalazła "Drogę do Nałęczowa". Obraz skradziono kilkanaście lat temu Policjanci z... czytaj dalej » Na obraz natrafili celnicy w Hrebennem 4 września podczas rutynowej kontroli jednego z samochodów, którym wjeżdżał do Polski 51-letni Ukrainiec. Przykryte kurtką malowidło leżało na tylnym siedzeniu pojazdu.

- Dzieło namalowane na płótnie, o wymiarach 59 na 29 cm, przedstawia postać trzymającą latawiec w kształcie twarzy na kolorowym tle. Z dużym prawdopodobieństwem to obraz Marca Chagalla, na co wskazują podpisy. Na awersie, w prawym dolnym rogu widnieje podpis "Marc Chagall". Z kolei rewers sygnowany jest napisem "Chagall" – poinformowała Szpakowska.

Eksperci sprawdzą autentyczność obrazu

51-letni obywatel Ukrainy powiedział celnikom, że jest właścicielem obrazu, przedstawił na to dokumenty. Twierdził, że dzieło jest darowizną od jego ojca. Jak tłumaczyła Szpakowska, mężczyzna nie zgłosił obrazu do odprawy i nie przedstawił do oclenia, co było jego obowiązkiem.

Matejko odnaleziony, ale lista wciąż długa. "Poszukujemy 60 tysięcy dzieł sztuki" Znalezione... czytaj dalej » Wysokość cła, które należy w takim wypadku zapłacić, zależy od wartości obrazu. Jak podała Szpakowska, w 2017 roku podczas licytacji w londyńskim domu aukcyjnym Christie’s zostało sprzedanych pięć obrazów Chagalla za 3,5 mln dol.

Dzieło mają zbadać teraz specjaliści, którzy wypowiedzą się, czy rzeczywiście jest to praca Chagalla i jaką ma wartość.

Marc Chagall, malarz i grafik żydowskiego pochodzenia, urodził się w Witebsku w 1887 roku, a zmarł w Paryżu w 1985 roku.

Uważany jest za jednego z najważniejszych twórców awangardowych XX wieku. Jego nastrojowe obrazy, grafiki, ilustracje czy projekty scenografii są w wielu muzeach i kolekcjach prywatnych. Do jego najważniejszych obrazów należą: Śmierć, Rodzice, Ja i wieś, Golgota.