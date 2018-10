"Zamiast tracić czas, by walczyć ze złem, trzeba robić dobro". Wybrano Nauczyciela Roku 2018

Tytuł Nauczyciela Roku 2018 otrzymał Przemysław Staroń z II Liceum Ogólnokształcącego imienia Bolesława Chrobrego w Sopocie. Po odebraniu nagrody poprosił na scenę rodzinę oraz swojego partnera. - Bądźmy wszyscy dla siebie nauczycielami i uczniami. I to wtedy będzie miało sens - mówił.

Do tytułu Nauczyciela Roku 2018 nominowano 13 nauczycieli różnych przedmiotów i różnych typów szkół z całej Polski. Zwycięzca, Przemysław Staroń, uczy filozofii, etyki, wiedzy o kulturze i historii sztuki w II Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Sopocie.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się we wtorek na Zamku Królewskim w Warszawie, kilka dni przed przypadającym na niedzielę Dniem Edukacji Narodowej.

Po ogłoszeniu werdyktu Staroń podziękował innej tegorocznej nominowanej - Barbarze Ostrowskiej z Prywatnego Gimnazjum i Liceum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie, z którą miał zajęcia z psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

- Nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie ona - zaznaczył.

Dziękował i czarował

Staroń nawiązywał do postaci czarodzieja Harry'ego Pottera z cyklu powieści J.K. Rowling.

- Wszystko w Harrym Potterze rozegrało się wokół insygniów śmierci. Peleryny niewidki, którą zrzuciłem. Cztery lata temu stałem tu wśród nominowanych i dzięki Bogu nie otrzymałem tytułu Nauczyciela Roku - mówił Staroń. - Wtedy nauczycielem roku zostałby człowiek, który nie jest kompletny, nie jest spójny, nie jest autentyczny i wiarygodny - podkreślił.

- Teraz z pierwszym insygnium już się uporałem. Jeżeli państwo czytali Harry'ego Pottera, to wiedzą państwo, że drugim insygnium był kamień wskrzeszenia. Harry użył go, kiedy szedł do Zakazanego Lasu, i wtedy wokół niego pojawili się bliscy - powiedział laureat, po czym zaprosił na scenę swojego partnera i rodzinę.

- Chciałbym poprosić wszystkich was, którzy tutaj przyjechaliście ze mną. Chodźcie, nie bójcie się, najwyżej zabiorą mi tytuł - zachęcał. - Chciałbym wam podziękować, tej części świata, bez której by mnie nie było - mówił. - Protego Maxima [zaklęcie tworzące ochronną barierę - red.], niech miłość was strzeże - wezwał.

"Bądźmy wszyscy dla siebie nauczycielami i uczniami"

- Jest w końcu trzecia część, ostatnia prastara różdżka, najpotężniejsze insygnium w świecie nauczycieli - powiedział laureat, wskazując otrzymaną statuetkę.

- Chcę ją podnieść i powiedzieć, że to nagroda dla społeczności, dla wszystkich tych, którzy żyją pewnymi ideami i wierzą, że miłość jest najważniejszą rzeczą na świecie i tylko ona ma sens, i zamiast tracić czas, by walczyć ze złem, choć jest to czasem potrzebne, trzeba robić dobro - wskazał.

- Bądźmy wszyscy dla siebie nauczycielami i uczniami i to wtedy będzie miało sens - zachęcał laureat nagrody Nauczyciela Roku.

Oglądaj Wideo: tvn24 Przemysław Staroń z tytułem "Nauczyciela Roku 2018"

Nauczyciel od najmłodszych lat

Staroń pracuje w szkole od dziewięciu lat, ale nauczać zaczął już w liceum. Jako nastolatek na prośbę swoich nauczycieli prowadził niektóre zajęcia, a na praktyki nauczycielskie zgłosił się na pierwszym roku studiów kulturoznawczych.

Po roku jego pracy w liceum podwoiła się liczba uczestników prowadzonych przez niego lekcji etyki. Dziś na te zajęcia chodzi 75 procent uczniów szkoły. Staroń zaznacza, że nie jest to konkurencja dla lekcji religii, podkreśla świetną współpracę z katechetą.

Nauczyciel Roku 2018 dwukrotnie przejął wychowawstwo w tak zwanych trudnych klasach, które miały słabe wyniki w nauce, a także największą absencję. Ostatecznie wszyscy uczniowie ukończyli naukę z wysokimi ocenami i zostali dopuszczeni do matury.



Uczniowie Staronia od roku szkolnego 2013/2014 do 2017/2018 zdobyli 27 tytułów w Olimpiadzie Filozoficznej, w tym trzy - laureatów i 24 - finalistów.

Staroń jest mówcą na wykładach TEDx, gdzie szkoli także innych nauczycieli. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, był gościem festiwalu Woodstock.

Został zaliczony przez Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych do stu osób, które przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce.

Tytuł Nauczyciela Roku

Organizowany przez tygodnik "Głos Nauczycielski" konkurs Nauczyciel Roku odbywał się po raz siedemnasty.

Jury konkursu, na czele którego stoi przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk prof. Stefan M. Kwiatkowski, przyznało także dwa wyróżnienia. Otrzymały je: Magdalena Fortunka, pedagog z Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku oraz Anita Plumińska-Mieloch, nauczycielka historii, dyrektor Zespołu Szkół w Luboniu.

Kapituła konkursowa, w skład której wchodzą wszyscy dotychczasowi zdobywcy tytułu, przyznała także honorowy tytuł Przyjaciela Szkoły. Otrzymał go Jacek Ścibor, nauczyciel informatyki w Szkole Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej koło Wrocławia. To inicjator grupy Superbelfrzy RP na Facebooku, zrzeszającej około 150 aktywnych, kreatywnych i zainteresowanych rozwojem oraz dzieleniem się wiedzą nauczycieli.

Podczas uroczystości przyznano również tytuł Inicjatywy Edukacyjnej Roku 2018, którym uhonorowana została inicjatywa Orderu Uśmiechu.

W ubiegłym roku tytuł Nauczyciela Roku otrzymała Marta Florkiewicz-Borkowska, nauczycielka języka niemieckiego i zajęć technicznych w Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach (woj. śląskie).