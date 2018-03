Papież Franciszek podczas spotkania z rzymską Wspólnotą świętego Idziego mówił, że na świecie zamiast murów trzeba budować "globalizację solidarności". - Chrześcijanin z racji swego powołania jest bratem każdego człowieka, zwłaszcza jeśli jest ubogi - dodał.

W czasie niedzielnego spotkania modlitewnego w bazylice na rzymskim Zatybrzu, gdzie znajduje się siedziba dobroczynnej wspólnoty, obchodzącej 50-lecie istnienia, Franciszek powiedział, że "w dzisiejszym świecie często panuje strach".

W swym wystąpieniu podkreślił, że jest to "prastara choroba". - Ale nasze czasy znają wielki strach przed szerokimi wymiarami globalizacji - dodał papież.

Klimat strachu

Święcenia biskupów tematem rozmów Chin i Watykanu Negocjacje między... czytaj dalej » - Strach ten skupia się często na tym, kto jest obcy, inny niż my, ubogi, jakby był wrogiem. A więc jest tendencja, by bronić się przed tymi osobami, wierząc, że w ten sposób zachowujemy to, co mamy i czym jesteśmy - zauważył Franciszek.

Przyznał, że "klimat strachu może zarazić także chrześcijan", którzy otrzymanych darów nie dzielą z innymi, lecz zachowują dla siebie.

- Jeśli jesteśmy sami, łatwo ulegamy strachowi - ostrzegał papież.

Franciszek o Syrii

Mówił, że "przyszłość świata wydaje się niepewna" i przypomniał o trwających wojnach.

- Pomyślmy o bólu narodu Syrii, z którego przyjęliście w Europie uchodźców poprzez korytarze humanitarne - podkreślił papież, odnosząc się do inicjatywy Wspólnoty świętego Idziego. We współpracy z rządem Włoch i kościołami ewangelickimi sprowadziła ona samolotami setki syryjskich uchodźców z obozów w Libanie. Niektórzy z nich uczestniczyli w spotkaniu w bazylice i opowiadali papieżowi o swych doświadczeniach.

Nawiązując do trwających wojen na świecie, papież zapytał: - Jak to możliwe, że po tragediach XX wieku można znowu ulegać tej samej absurdalnej logice?

Źródło: PAP/EPA/FILIPPO MONTEFORTE/ POOL Papież Franciszek mówił o wojnie w Syrii

Przyszłością jest życie razem

W dalszej części przemówienia Franciszek podkreślił, że na świecie przed wieloma ludźmi, zwłaszcza ubogimi, "wzniesione zostały nowe mury", a "odmienność jest okazją do wrogości i konfliktu".

- Trzeba zbudować globalizację solidarności i ducha - apelował.

Franciszek odwiedzi państwa bałtyckie. "Historyczna wizyta" Papież Franciszek... czytaj dalej » - Przyszłością globalnego świata jest życie razem. Ten ideał wymaga zaangażowania na rzecz budowy mostów, prowadzenia dialogu, spotkań - podkreślił.

- Każdy wezwany jest do miłosiernego spojrzenia na drugą osobę - dodał i wezwał: - Nigdy nie mówcie: a co ja mam z tym wspólnego?. To piękna wymówka, by umywać ręce.

Franciszek zachęcił również działaczy Wspólnoty: - Stójcie dalej u boku dzieci z peryferii, (...) stójcie u boku ludzi starszych, którzy niekiedy są odrzucani, ale dla was są przyjaciółmi, (...) otwierajcie dalej nowe korytarze humanitarne dla uchodźców uciekających przed wojną i głodem.

- Ubodzy są waszym skarbem - dodał papież. Podkreślił, że "talentem Wspólnoty" są słowa: "modlitwa, ubodzy i pokój".

Obecni na wszystkich kontynentach

Wspólnota Sant’Egidio, założona przez Andreę Riccardiego i grupę licealistów z Wiecznego Miasta, po 50 latach obecna jest na wszystkich kontynentach, a należy do niej ponad 60 tysięcy osób. Zaangażowana jest na rzecz ludzi bezdomnych, samotnych, osób starszych, dzieci ulicy, więźniów i uchodźców oraz w inicjatywy pokojowe i na rzecz dialogu międzyreligijnego.

W Polsce Wspólnota działa w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Chojnie i Szczecinie.