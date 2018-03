Przełom w sprawie zabójstwa Jaroszewiczów





Przełom w śledztwie w sprawie zabójstwa byłego premiera w PRL Piotra Jaroszewicza i jego żony Alicji Solskiej-Jaroszewicz. Zarzuty usłyszały trzy osoby. Śledczy trafili na trop sprawców, prowadząc sprawę porwania 10-letniego Kamila w Krakowie. Materiał programu "Uwaga!" TVN.

To jedyny telewizyjny wywiad z synem premiera PRL udzielony po zatrzymaniu domniemanych sprawców morderstwa jego ojca.

O zarzutach dla trzech osób poinformował na konferencji prasowej w Krakowie Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny.

Przełom w czasie jednego z przesłuchań

Przełom w sprawie zabójstwa Jaroszewiczów Przez 26 lat... czytaj dalej » - Dwóch (domniemanych - red.) sprawców zabójstwa, którym ogłoszono zarzuty i przesłuchano jako podejrzanych w tej sprawie, przyznało się do popełnienia tej zbrodni i opisało szczegóły przebiegu przestępstwa zabójstwa oraz rabunku - poinformował Ziobro. Dodał, że trzeci podejrzany "nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień".

Ziobro potwierdził wcześniejsze nieoficjalne informacje TVN24, że policjanci i prokuratorzy trafili na trop sprawców prowadząc sprawy porwań, w tym ubiegłorocznego porwania 10-latka w Krakowie.

Przełom nastąpił - jak powiedział minister - kiedy zespół śledczych doprowadził do ujęcia sprawców porwań i zabójstwa. - W czasie jednego z przesłuchań jeden z zatrzymanych do sprawy porwań (...) wyraził gotowość zdania relacji na temat innego istotnego przestępstwa, w którym uczestniczył - powiedział. - Tenże podejrzany ujawnił, że brał udział w zdarzeniu w Aninie, w zabójstwie państwa Jaroszewiczów. I to był ten moment przełomu.

W Prokuraturze Krajowej powołano specjalny zespół, który zajmuje się tą sprawą.

Jaroszewiczów zamordowano w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1992 roku w ich willi w warszawskim Aninie. Byłemu premierowi bandyci zacisnęli na szyi rzemienną pętlę. Przedtem go maltretowali. Jego żona, Alicja Solska-Jaroszewicz, zginęła od strzału w głowę z bliskiej odległości. Bandyci użyli sztucera Jaroszewicza. Zobacz cały odcinek Uwagi

