Egipt otwiera przejście ze Strefą Gazy, by "ulżyć w cierpieniach"

Trudna historia Strefy Gazy

Bilans poniedziałkowych zamieszek w Strefie Gazy to póki co 60 ofiar śmiertelnych i 3000 rannych. Zdaniem Tel Awiwu to była samoobrona. Tyle, że po stronie Izraela nikt nie został nawet ranny. Żeby zrozumieć to, co w poniedziałek wydarzyło się w Strefie Gazy, trzeba zrozumieć, jak bardzo skomplikowanym jest miejscem na ziemi. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

