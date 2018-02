"Wyborcza": biegli prokuratury stwierdzili, że nie było wybuchu w Smoleńsku





Foto: Komisja Badania Wypadków Lotniczych | Video: tvn24 Do podobnych wniosków co biegli prokuratury, doszli eksperci z Wojskowej Akademii Technicznej ("Czarno na białym" z 08.06.2017)

Załoga samolotu świadomie złamała przepisy bezpieczeństwa, nie znaleziono dowodów świadczących o wybuchu - tak mają brzmieć główne ustalenia biegłych, którzy przygotowali opinię dla prokuratury w sprawie katastrofy prezydenckiego samolotu w Smoleńsku w kwietniu 2010 roku. Dotarła do nich "Gazeta Wyborcza", która zaznacza, że informacje są nieoficjalne.

Według gazety, opinia biegłych jest gotowa od maja 2017 roku. Z informacji rozmówców, do których dotarli dziennikarze "Wyborczej", wynika, że wnioski zawarte w liczącym kilka tysięcy stron dokumencie są "jednoznaczne".

Ustalenia inne niż zespołu Macierewicza

"Do tragedii 10 kwietnia 2010 r. doszło, bo w gęstej mgle samolot leciał za nisko, za szybko się zniżał, a załoga nie przestrzegała podstawowych zasad bezpieczeństwa. Dlatego na wysokości poniżej 7 metrów maszyna zahaczyła lewym skrzydłem o drzewo, obróciła się kołami do góry i uderzyła w ziemię " - opisuje w piątek gazeta.

Brejza pyta prokuraturę o ustalenia podkomisji smoleńskiej. PK: nie dostaliśmy Prokuratura... czytaj dalej » "Biegli nie znaleźli żadnych dowodów na wybuch, a zatem i na zamach. Ocenili, że Rosjanie popełnili błąd, nie zamykając lotniska przed polskim samolotem. Ponadto biegli uznali dobór załogi do lotu za zły, a szkolenie w 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego, który latał wtedy z najważniejszymi osobami w państwie, za niewłaściwe" - napisała dalej "Wyborcza".

Gazeta zwraca uwagę na to, że to "ustalenia zbieżne z raportem rządowej komisji Jerzego Millera z 2011 roku, a całkowicie sprzeczne z przedstawianymi przez podkomisję smoleńską w MON powołaną przez Antoniego Macierewicza hipotezami o zamachu". - I to właśnie jest powód, dla którego prokuratura ma problem i nie przekazuje nam opinii biegłych – powiedział w rozmowie z "Wyborczą" jeden z pełnomocników rodzin ofiar.

Obecność generała Błasika w kokpicie

Według gazety, prócz odpowiedzialności załogi, drugą najważniejszą kwestią wskazywaną w opinii przez biegłych jest obecność w kokpicie generała Andrzeja Błasika. To, że ówczesny dowódca sił powietrznych był w pomieszczeniu pilotów, ustalono już wcześniej.

Według biegłych powołanych przez prokuraturę, obecność gen. Błasika w kokpicie "miała wpływ na załogę i podejmowane przez nią decyzje. (...) Był świadkiem takich błędów jak np. przestawienie radiowysokościomierza pokazującego faktyczną odległość od ziemi na wysokościomierz barometryczny w celu 'wyciszenia' systemu TAWS (ostrzega o zbliżaniu się do ziemi) i braku reakcji na ostrzeżenia 'terrain ahead' (ziemia przed tobą) oraz komendy 'pull up' (w górę) - napisała "Wyborcza".

Nieścisłości, błędy, zaprzeczenia. Lista potknięć ekspertów Macierewicza Nowa podkomisja... czytaj dalej » "Nie protestował też, gdy piloci łamali procedury, schodząc poniżej minimalnych wysokości bezpieczeństwa i lekceważąc gęstą mgłę – wymagana dopuszczalna widoczność pozioma przy lądowaniu w Smoleńsku wynosiła 1000 m, a 10 kwietnia 2010 r. sięgała zaledwie 200 m. Stąd ocena, że przyczynił się do zaistnienia katastrofy" - informuje gazeta.

Zespół powołany w Prokuraturze Krajowej do 28 lutego czeka na wyniki badań próbek pobranych podczas ekshumacji ciała gen. Błasika. "Prokuratura ma wyjaśnić m.in., czy Rosjanie faktycznie badali ciało gen. Błasika, a także sprawdzić pobrane podczas ekshumacji próbki pod kątem obecności środków odurzających, psychotropowych i alkoholu" - napisano w artykule.

Gazeta poinformowała, że wysłała do prokuratury pytania w tej sprawie 7 lutego, ale do tej pory nie otrzymała żadnej odpowiedzi.