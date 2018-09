Przegląd prasy: Brakuje nauczycieli do pracy w szkole. "To jest tragedia"

Nauczyciele odprowadzają uczniów do szkoły

Video: tvn24

W parach i dziś jeszcze w odświętnych strojach. Nauczyciele przeprowadzili uczniów po kładce przez rzekę. Tak jest we Wronkach, gdzie kilka dni temu zamknięto jedyny most łączący dwie części miasta. Gimbusy nie mają jak dojechać do szkoły, więc nauczyciele wychodzą swoim uczniom na przeciw.

