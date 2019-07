ONZ pyta o dyscyplinarkę polskiej sędzi. Wzywa do "powstrzymania się od dalszych naruszeń"

Foto: Polska Press/East News

Borys Budka o sprawie sędzi Czubieniak

26.03 | Do sprawy sędzi Aliny Czubieniak z Gorzowa Wielkopolskiego odniósł się były minister sprawiedliwości, poseł PO Borys Budka. Jego zdaniem "po raz kolejny [minister sprawiedliwości, Zbigniew - przyp. red.] Ziobro używa postępowania dyscyplinarnego do tego, by karać sędziego i jednocześnie wysłać jasny sygnał do wszystkich innych sędziów: jeżeli nie będziecie orzekać tak, jak chce tego prokuratura, to może was czekać dokładnie to, co spotkało panią sędzię".

»