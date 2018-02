Rozpyla gaz, chce zabrać pieniądze. Na pomoc ruszył klient





Foto: Małopolska Komenda Policji | Video: Małopolska Komenda Policji Próba napadu na sklep

Najpierw kupił paczkę gum do żucia, a po chwili wrócił, opryskał ekspedientkę gazem i próbował wyciągnąć spod lady gotówkę - podają krakowscy policjanci. Wtedy niedoszłego złodzieja powalił na ziemię inny klient. Całe zdarzenie nagrała kamera sklepowego monitoringu.

"W bezczelny sposób podeszła do wózka". Klientka straciła portfel, policja ujawnia nagranie Wystarczyła... czytaj dalej » 34-latek odwiedził sklep w centrum Krakowa 18 lutego wieczorem. Najpierw kupił paczkę gum do żucia.

- Po zapłaceniu i zabraniu towaru, mężczyzna opuścił sklep, po czym ponownie do niego wszedł, od razu kierując się w stronę kasjerki, którą zapytał o cenę najtańszego alkoholu – relacjonuje Sebastian Gleń, rzecznik prasowy małopolskiej policji.

Kobieta odwróciła się, żeby sprawdzić ceny. Wtedy mężczyzna zaatakował. - Rozpylił w jej kierunku gaz, równocześnie sięgając przez ladę aby wyciągnąć z kasy gotówkę – podaje dalej Gleń. Wszystko to nagrała kamera monitoringu.

Klient na ratunek

Opryskana gazem ekspedientka skuliła się za ladą, wzywając pomocy. Jej wołanie usłyszał inny klient, przebywający wtedy w sklepie.

- Mężczyzna błyskawicznie podbiegł do napastnika, obezwładnił go – relacjonuje rzecznik. Na nagraniu widać, że obrońca najpierw szamocze się z napastnikiem, próbując go unieruchomić, a następnie obaj mężczyźni upadają na podłogę. W tym czasie ekspedientka podbiega do drzwi i zamyka je, by napastnik nie uciekł.

Zarzuty

34-latek został przekazany wezwanym na miejsce policjantom. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania rozboju, do którego się przyznał. Grozi mu do 12 lat więzienia. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

- Na słowa uznania zasługuje wzorowa postawa obywatelska klienta sklepu, dzięki któremu udało się zatrzymać sprawę rozboju – zaznacza Gleń.