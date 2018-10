Prymas: Jesteśmy skazani na długą walkę. Zero tolerancji dla pedofilii w Kościele

Video: tvn24

Droga do prawdy

01.10 | Episkopat ogłosił w ubiegłym tygodniu, że chce to policzyć, by - jak tłumaczy - móc skutecznie walczyć z pedofilią wśród duchownych. Czy to oznacza, że polski Kościół za przykładem irlandzkiego, niemieckiego czy amerykańskiego gotowy jest przerwać milczenie? Marcin Gutowski zapytał o to prymasa Polski - odpowiedź wciąż jest trudna, choć arcybiskup Wojciech Polak to jedyny hierarcha, który zgodził się w ogóle na taką rozmowę. ​

