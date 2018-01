Zaatakował dziennikarza, bo ten nie chciał zrobić mu zdjęcia. Jest wyrok sądu





Na pół roku pozbawienia wolności skazał w piątek sąd rejonowy w Prudniku 49-letniego Bogusława Z., który we wtorek zaatakował fotoreportera w trakcie pracy. Proces odbył się w trybie przyspieszonym. Wyrok nie jest prawomocny.

Do zdarzenia objętego aktem oskarżenia doszło we wtorek, 16 stycznia, w Prudniku, gdzie dziennikarz lokalnej prasy robił zdjęcia kamienicy socjalnej, w której doszło do podwójnego zabójstwa.

W trakcie robienia zdjęć, do reportera podszedł Bogusław Z. i zażądał, by zrobić mu zdjęcie, a następnie zaatakował dziennikarza. Napastnik przewrócił reportera na ziemię i zabrał mu aparat fotograficzny. Następnie roztrzaskał sprzęt o ziemię i uciekł. Został zatrzymany przez policję na podstawie rysopisu sporządzonego przy pomocy poszkodowanego. Okazało się, że napastnik działał w warunkach recydywy.

Przed sądem Bogusław Z. twierdził, że agresja mogła być wywołana lekami, które bierze, a zaatakował dziennikarza, bo podejrzewał, że ma do czynienia z kimś, kto chce zarobić na ludzkiej krzywdzie i sprzedaje zdjęcia brukowcom; tłumaczył też, że jego ofiara nie miała legitymacji prasowej w widocznym miejscu.

Sąd uznał, że oskarżony działał umyślnie i z błahego powodu. Za zmuszanie pokrzywdzonego do określonego zachowania i przestępstwo przeciwko mieniu wymierzył Bogusławowi Z. karę sześciu miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Dodatkowo podsądny został zobowiązany do zwrotu poszkodowanemu 3,5 tysiąca złotych za zniszczony aparat i zapłacenia na jego rzecz 500 złotych nawiązki.

