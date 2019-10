Protesty wyborcze w Sądzie Najwyższym. Publikujemy wnioski PiS, KO i PSL

Video: Fakty TVN

"Założenie" w protestach wyborczych PiS. "Ktoś nie potrafił...

PiS zgłosiło protesty co do wyborów w 6 okręgach do Senatu. Jak rządząca partia to uzasadnia? - Zakładamy, że jeżeli doszło do jakichś omyłek, to raczej dochodziło na rzecz kandydata przegranego, a nie wygranego - tłumaczy Radosław Fogiel, zastępca rzecznika PiS.

»