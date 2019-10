Codzienne posiedzenia, trzy protesty już rozpoznane. Rzecznik SN wyjaśnia procedury

Codziennie są posiedzenia składu trzech sędziów Sądu Najwyższego - podkreślił w rozmowie z TVN24 sędzia Michał Laskowski, rzecznik SN. Tłumaczył, jak w praktyce wygląda procedura rozpatrywania zgłoszonych protestów wyborczych.

Upłynął termin składania protestów przeciwko ważności wyborów parlamentarnych. Zastrzeżenia można było zgłaszać we wtorek do godziny 16 w Sądzie Najwyższym lub wysłać pocztą do końca dnia.

Czas na protesty wyborcze minął. Zastrzeżenia zgłosiły nie tylko PiS i KO Upłynął termin... czytaj dalej » W rozmowie z TVN24 w środę rano rzecznik SN sędzia Michał Laskowski poinformował, że do tej pory do Sądu Najwyższego wpłynęło 62 protestów wyborczych.

- Pierwsze trzy zostały już w pewnym sensie rozpoznane. Po wstępnej kontroli formalnej uznano, że to nie są protesty, że nie można nadać im biegu - powiedział.

- Jest jeszcze parę protestów, które wpłynęły do nas za pośrednictwem maila, faksem lub przez portal ePUAP. To nie może być potraktowane jako protest wyborczy - wyjaśnił.

Najpierw kontrola formalna, potem merytoryczna

Laskowski tłumaczył, jak wygląda procedura rozpatrywania zgłoszonych protestów.

Kto będzie powtórnie liczył głosy do Senatu? "Są dwie drogi" - Albo droga... czytaj dalej » - Codziennie są posiedzenia składu trzech sędziów Sądu Najwyższego, którzy najpierw dokonują kontroli formalnej protestu: czy został złożony w terminie, czy przez uprawnioną osobę, czy są w nim zarzuty poparte jakimiś okolicznościami wskazanymi przez autora protestu - takie zarzuty zgodnie z ustawą trzeba sformułować - powiedział sędzia.

Wyjaśnił, że dopiero po kontroli formalnej "przechodzi się do etapu merytorycznego rozpoznania zasadności protestu".

Głosów nie przeliczają komisarze wyborczy

Michał Laskowski powiedział, że Sąd Najwyższy może zwrócić się do sądu niższej instancji o tak zwaną pomoc sądową, na przykład przy ponownym przeliczaniu głosów.

- Dotychczas Sąd Najwyższy z reguły korzystał z pomocy sądowej. Sytuacja może nie była identyczna, ale zdarzały się sytuacje, kiedy tu, w Sądzie Najwyższym, przeliczano głosy czy dokonywano oględzin kart do głosowania - stwierdził

Sędzia podkreślił, że w procedurze rozpatrywania protestów wyborczych głosów nie liczą komisarze wyborczy.

Oglądaj Wideo: tvn24 Jak wygląda procedura rozpatrywania wniosków o protest wyborczy? Michał Laskowski komentuje

PiS powołało się na błędny artykuł. Czy to dyskwalifikuje wniosek?

Już nie tylko PiS, Koalicja Obywatelska też składa protesty wyborcze Kto i gdzie... czytaj dalej » PiS w złożonych protestach, związanych z wyborami do Senatu, powołało się na artykuł 227 Kodeksu wyborczego, który dotyczy wyborów do Sejmu. Senatu dotyczą artykuły 268 i 269. Czy może to spowodować nieważność protestu?



- Decyzję w tej sprawie podejmie sąd. Wydaje się jednak, że taki błąd formalny, bo chyba mamy tu do czynienia z błędnym wskazaniem przepisu, nie powinien mieć zasadniczego wpływu na rozpoznanie protestu - wyjaśnił Laskowski.

Dodał, że "takie błędy się zdarzają w różnych pismach procesowych w apelacjach czy kasacjach".

- Z reguły podchodzi się do tego tak, że jest to błąd natury formalnej, który nie podważa możliwości wniesienia samego protestu - podkreślił rzecznik Sądu Najwyższego.

Czy błędny adresat zdecyduje o nieważności protestu?

"Sam fakt, że różnica głosów jest niewielka, nie jest żadnym argumentem" PiS chce... czytaj dalej » - Mamy taki stan prawny, że protesty rozpatruje jedna izba (Sądu Najwyższego - red.): Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Społecznych - podkreślił Laskowski.

Tymczasem zdarza się, że protesty adresowane są do innych komórek SN.

- Rozumiem intencje tych, którzy adresowali swoje protesty czy to do pani pierwszej prezes (Małgorzaty Gersdorf), czy do Izby Pracy, która kiedyś rozpoznawała protesty. Nie chcę uprzedzać decyzji, ale wydaje się, że (..) zgodnie z regułami, zostaną te protesty przekazane do właściwej izby - powiedział sędzia.

- To rutynowa czynność - podkreślił.

Protest uznany za zasadny. Co potem?

- Izba na koniec procesu oceniania protestu wydaje uchwałę o ważności lub nieważności wyborów w jakimś fragmencie lub całości - powiedział rzecznik SN.

Po stwierdzeniu nieważności Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Społecznych zwraca się do Państwowej Komisji Wyborczej o zainicjowanie dalszych czynności, które "mogą sprowadzać się do powtórzenia wyborów w jakimś okręgu" - dodał sędzia Laskowski.

Kodeks wyborczy stanowi, że Sąd Najwyższy, podejmując uchwałę o nieważności wyborów lub nieważności wyboru posła lub senatora "stwierdza wygaśnięcie mandatów w zakresie unieważnienia oraz postanawia o przeprowadzeniu wyborów ponownych lub o podjęciu niektórych czynności wyborczych, wskazując czynność, od której należy ponowić postępowanie wyborcze."

CZYTAJ TAKŻE NA KONKRET24: Rozpatrywanie protestów wyborczych i ponowne przeliczanie głosów. Pytania i odpowiedzi

Oglądaj Wideo: tvn24 Cała rozmowa z Michałem Laskowskim o protestach wyborczych