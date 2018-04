Armeńska policja użyła w poniedziałek w centrum Erywania gazu łzawiącego, siedzibę parlamentu otoczono drutem kolczastym i kordonem funkcjonariuszy. Jak podają lokalne media, wśród uczestników protestów przeciw sprawowaniu urzędu premiera przez byłego prezydenta Serża Sarkisjana są poszkodowani.

Według agencji TASS kilka tysięcy opozycjonistów - uczestników demonstracji - próbowało sforsować kordon policji, aby przedostać się do budynku parlamentu. Rosyjska agencja przekazuje, że zachęcał ich do tego deputowany z frakcji parlamentarnej opozycyjnego liberalnego bloku Elk (Droga Wyjścia) Nikol Paszynian, który twierdził, że chce wraz z innymi deputowanymi iść do pracy, a reszta pójdzie za nim. Policja uznała to za prowokację. Były prezydent Armenii chce utrzymać władzę jako premier Kilkudziesięciu... czytaj dalej »

Doszło do przepychanek demonstrujących z funkcjonariuszami. Jak informuje portal newsru.com, ranny został sam Paszynian, który podczas starcia upadł na druty kolczaste. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Rzecznik frakcji parlamentarnej Elk Tigran Awinian powiedział mediom, że są i inni poszkodowani.

Protest przeciwko byłemu prezydentowi

Wcześniej w poniedziałek uczestnicy protestów przeciwko objęciu przez byłego prezydenta Armenii Serża Sarkisjana urzędu premiera zablokowali wiele głównych ulic w Erywaniu. Policja po jakimś czasie przystąpiła do usuwania demonstrantów, którzy protestują już od kilku dni.



We wtorek parlament Armenii powinien wykonać wyboru nowego szefa rządu. Kandydaturę 63-letniego Serża Sarkisjana przedstawiono w parlamencie oficjalnie w poniedziałek.



Opozycja zarzuca Serżowi Sarkisjanowi, który był głową państwa od roku 2008 do 9 kwietnia 2018, że ukartował zmiany systemu politycznego, by dalej faktycznie rządzić krajem. Polityk odrzuca te oskarżenia. W grudniu 2015 roku w Armenii odbyło się referendum, na mocy którego prezydent został pozbawiony prawa wetowania ustaw, będzie piastował urząd tylko przez jedną kadencję, a jego władza będzie miała charakter głównie ceremonialny. Najważniejsze uprawnienia znajdą się teraz w rękach premiera.

Wezwanie do obywatelskiego nieposłuszeństwa

Tysiące Słowaków na protestach przeciwko szefowi policji Słowacy wyszli w... czytaj dalej » W niedzielę kierujący akcją demonstrantów Nikol Paszynian zaapelował do mieszkańców Erywania, by organizowali "masowe akcje nieposłuszeństwa obywatelskiego" m.in., by blokowali drogi i mosty.



- Coś bezprecedensowego dzieje się w Armenii. Ta sama osoba chce po raz trzeci z rzędu rządzić krajem. Nie możemy na to pozwolić - powiedział opozycjonista.



9 kwietnia został zaprzysiężony nowy prezydent Armenii Armen Sarkisjan, niespokrewniony z byłym szefem państwa, który chce zostać premierem.



Armenia, liczące trzy miliony mieszkańców państwo na Kaukazie Południowym, ogłosiła niepodległość w roku 1991, jednak pozostaje zależna od rosyjskiej pomocy i inwestycji. Wielu mieszkańców kraju oskarża władze o korupcję.