Chcieli wedrzeć się do konsulatu Iranu, siły bezpieczeństwa otworzyły ogień

04.11 | W niedzielę wieczorem w Karbali, świętym mieście szyitów, doszło do gwałtownych protestów. W nocy demonstranci próbowali wedrzeć się do irańskiego konsulatu i zawiesić nad nim iracką flagę. Siły bezpieczeństwa otworzyły do nich ogień, zabijając czterech manifestantów - podaje AFP. Według lokalnych władz co najmniej 12 osób zostało rannych.

