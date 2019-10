Zabronili protestującym noszenia masek, nie posłuchali. Kolejny krok: zakaz internetu?

Video: Reuters TV

Hongkoński aktywista postrzelony z ostrej amunicji przez...

01.10 | Hongkońscy aktywiści opublikowali nagranie, na którym widać, jak podczas gwałtownego starcia w Tsuen Wan na hongkońskich Nowych Terytoriach policjant z bliskiej odległości strzela z rewolweru do atakującego go demonstranta. Wcześniej student zaatakował policjanta pałką. Tego momentu nie widać jednak we fragmencie nagrania, udostępnionym przez agencję Reutera.

