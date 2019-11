Xi Jinping zabrał głos w sprawie niepokojów w Hongkongu

22. weekend protestów w Hongkongu. Znów doszło do starć z policją

22. weekend protestów w Hongkongu. Znów doszło do starć z...

02.11 | W 22. z rzędu weekend niepokojów w Hongkongu doszło do najpoważniejszych od miesięcy aktów przemocy - podaje agencja Reutera. Protestujący w sobotę zaatakowali m.in. miejscowy oddział chińskiej państwowej agencji prasowej Xinhua. W budynku wybito okna i zniszczono drzwi. Miejscowe media relacjonują, że w lobby agencji w dzielnicy Wan Chai wybuchł pożar. Ściany zostały pokryte graffiti. Nie wiadomo, czy w środku znajdowały się jakieś osoby. To pierwszy raz, kiedy protestujący zaatakowali budynek agencji. Doszło także do starć między demonstrantami i interweniującą policją. Według agencji dpa zatrzymano kilkadziesiąt osób.

