Ukłon w stronę demonstrantów, który może nie wystarczyć. Władze wycofują kontrowersyjny projekt





Projekt zmiany prawa ekstradycyjnego wywołał demonstracje, które szybko przerodziły się w brutalne starcia i pogrążyły Hongkong w największym kryzysie od jego przyłączenia do Chin w 1997 roku. Choć nowelizacja została zawieszona przez rząd, nie uspokoiło to protestujących. W środę szefowa władz Hongkongu Carrie Lam ogłosiła, że wycofa kontrowersyjny projekt. Nie wiadomo jednak, czy to wystarczy, bo po wielu tygodniach manifestacji to tylko jeden z postulatów ich uczestników.

Pekin "absolutnie nie ma planu" interwencji. Wyciekło nagranie z szefową władz Hongkongu Rząd Chin nie... czytaj dalej » O wycofaniu kontrowersyjnej nowelizacji Lam poinformowała w środę. - Rząd formalnie wycofa ustawę, by w pełni rozwiać obawy społeczeństwa - przekazała. Wcześniej o takim zamiarze pisały media. Już po tych nieoficjalnych doniesieniach główny indeks hongkońskiej giełdy skoczył w środę po południu czasu lokalnego w górę o około 4 procent.

Kontrowersyjny projekt

Zaproponowana, a później zawieszona przez rząd nowelizacja umożliwiłaby ekstradycję z Hongkongu do krajów i regionów, z którymi nie ma on obecnie umowy ekstradycyjnej, w tym do Chin kontynentalnych. Dotyczyłoby to zarówno rezydentów Hongkongu, jak również obywateli Chin i obcokrajowców.

Hongkoński rząd argumentował, że zmiana przepisów jest konieczna, by załatać luki prawne umożliwiające zbiegłym kryminalistom ukrywanie się w Hongkongu. Wielu Hongkończyków obawiało się jednak, że możliwość ekstradycji do Chin kontynentalnych podważy praworządność Hongkongu, na której opiera się pozycja tego miasta jako międzynarodowego centrum finansowego.



Kontrowersje wśród Hongkończyków związane są z brakiem zaufania do wymiaru sprawiedliwości w Chinach kontynentalnych, gdzie według danych publicznej hongkońskiej stacji RTHK sądy uznają za winnych 99,9 procent oskarżonych. Wielu obawia się również, że Pekin może wykorzystywać przepisy, by ścigać w Hongkongu dysydentów i krytyków absolutnej władzy Komunistycznej Partii Chin (KPCh).

Wycofanie projektu to jeden z pięciu postulatów zgłaszanych przez protestujących od wielu tygodni mieszkańców Hongkongu. Pozostałe to: zaprzestanie określania demonstracji mianem zamieszek, bezwarunkowe uwolnienie zatrzymanych demonstrantów, śledztwo w sprawie działań policji i przedstawicieli rządu przeprowadzone przez niezależną komisję oraz wprowadzenie powszechnego prawa wyborczego.

Źródło: PAP Hongkong