Pięć lat temu wybuchła rewolucja parasolek. "Wróciliśmy"

Antyrządowe hasła, prodemokratyczne pieśni, ale także zamieszki i starcia z policją - tak wyglądały sobotnie protesty w Hongkongu. Na ten dzień przypada piąta rocznica tak zwanej rewolucji parasolek - prodemokratycznego ruchu, który w 2014 roku doprowadził do zablokowania centrum miasta na blisko 80 dni. "Wróciliśmy" - widniał napis na ogromnym transparencie rozwiniętym w sobotę przez manifestantów.

Policja wydała zgodę na wydarzenie zorganizowane przez Obywatelski Front Praw Człowieka (CHRF), ale zarządziła liczne środki bezpieczeństwa. Pobliskie siedziby rządu i parlamentu Hongkongu, do których w lipcu wtargnęli uczestnicy prodemokratycznych protestów, otoczono barierami, a zarząd metra zamknął część stacji.

"Wróciliśmy"

Tysiące uczestników sobotniego wiecu, w tym całe rodziny, skandowały antyrządowe hasła, śpiewały prodemokratyczne pieśni i słuchały przemówień.



Na kładce dla pieszych prowadzącej do siedziby rządu demonstranci rozwinęli ogromny transparent z napisem "Wróciliśmy". Ściany przy schodach prowadzących na kładkę zapełniono plakatami mającymi stanowić przypomnienie o protestach sprzed pięciu lat.

Źródło: PAP/EPA/FAZRY ISMAIL Demonstranci rozwinęli ogromny transparent z napisem "Wróciliśmy"

Niedaleko pokojowego protestu część demonstrantów zablokowała ważną ulicę w pobliżu lokalnej bazy chińskiej armii, obrzucając policję wyzwiskami, malując antyrządowe graffiti na ścianach sklepów i kierując lasery na unoszący się nad nimi śmigłowiec służb bezpieczeństwa. Policja w odpowiedzi zastosowała gaz pieprzowy.

Przed sobotnią demonstracją niewielka grupa ubranych na czarno osób z maskami i goglami na twarzy próbowała wspiąć na barykady ustawione przed budynkami rządowymi, ale do akcji wkroczyły policyjne oddziały prewencji z gazem pieprzowym. Demonstranci wycofali się i po krótkim czasie wrócili, wyzywając funkcjonariuszy i potrząsając metalowymi ogrodzeniami, na co policja znów zareagowała użyciem gazu pieprzowego. Sytuacja powtórzyła się kilkakrotnie.

Źródło: PAP/EPA/JEROME FAVRE Zamieszki w Hongkongu







"Antychiński separatysta" planuje start w wyborach

Lider studenckich protestów zwolniony z więzienia Lider studenckich... czytaj dalej » Wcześniej w sobotę znany hongkoński działacz demokratyczny Joshua Wong, przez komunistyczne władze w Pekinie określany jako antychiński separatysta, ogłosił, że planuje start w lokalnych wyborach w listopadzie. Ostrzegł, że jakakolwiek próba zdyskwalifikowania go jedynie zwiększy poparcie dla trwających od miesięcy prodemokratycznych protestów.



28 września 2014 roku ruszyła akcji Occupy Central with Love and Peace, w ramach której jesienią 2014 roku domagający się demokracji demonstranci zablokowali centrum miasta na 79 dni. Uczestnicy masowych protestów, które przeszły do historii Hongkongu jako rewolucja parasolek, nie uzyskali jednak żadnych ustępstw, m.in. przeprowadzenia demokratycznych wyborów lokalnych władz.



Wong, który otrzymał dwa oddzielne wyroki więzienia w 2017 i 2018 roku za udział w tamtych protestach, w czerwcu tego roku wyszedł z więzienia po odbyciu skróconego wyroku. Podczas ostatnich protestów został ponownie zatrzymany, po czym zwolniony za kaucją, ale będzie musiał odpowiedzieć na zarzuty w związku z demonstracjami.

Źródło: PAP/EPA/FAZRY ISMAIL Protesty w Hongkongu w rocznicę rewolucji parasolek

Źródło: PAP Hongkong