Kryzys w Chile narasta. Ponad milion ludzi na ulicach stolicy





»

Ponad milion ludzi wyszło w piątek na ulice stolicy Chile, Santiago. Była to największa demonstracja od czasu wybuchu tydzień temu masowych protestów przeciwko pogłębiającym się nierównościom społecznym i drożyźnie.

Demonstranci nieśli narodowe flagi, tańczyli, bili w blaszane garnki drewnianymi łyżkami i nieśli transparenty wzywające do reform politycznych i socjalnych. Wszyscy spotkali się na położonym w centrum stolicy Plaza Italia. Gubernator Santiago Karla Rubliar oceniła, że w protestach w stolicy wzięło udział ponad milion osób.

Do protestów przyłączyli się w piątek kierowcy ciężarówek i taksówek, którzy dawali wyraz niezadowoleniu z wysokich opłat za przejazdy prywatnymi autostradami i drogami ekspresowymi. Większość głównych arterii Santiago zostało zablokowanych, a miasto stanęło w korkach.

Demonstracje odbyły się we wszystkich większych miastach Chile, kraju, który uchodził w Ameryce Łacińskiej za stosunkowo spokojny i stabilny.

Źródło: EPA/Rodrigo Saez Milion osób protestowało na ulice stolicy Chile Santiago

Protesty w Chile

ONZ wyśle misję do Chile, by zbadać "skargi na naruszanie praw człowieka" Wysoka Komisarz... czytaj dalej » W czasie ostatnich protestów, po raz pierwszy od zakończenia przed 30 laty dyktatury gen. Augusto Pinocheta wysłano na ulice wojsko. Dowództwo ogłosiło w stolicy, a następnie w 16 okręgach godzinę policyjną. Mimo to doszło w Santiago i innych miastach do rabunków mienia prywatnego, w całym kraju opróżniono z towarów ponad dwieście supermarketów.

Bezpośrednim powodem wybuchu masowego niezadowolenia była podwyżka cen biletów za przejazdy metrem i innymi środkami transportu publicznego. Była to jednak tylko iskra, która zapaliła gromadzącą się od lat frustrację ze stanu spraw publicznych.

Opozycja, do której przyłączył się potężny chilijski związek zawodowy górników kopalni miedzi (Chile jest głównym jej światowym dostawcą), zażądała niezwłocznego odwołania stanu nadzwyczajnego i zaprzestania działań siłowych ze strony rządu i wojska wobec protestujących. Apel, jak dotychczas, nie wywołał żadnej reakcji władz.

Zamieszki w stolicy Chile Santiago Fot. ALBERTO PENA/PAP/EPA

