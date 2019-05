Jeden zabity, 30 rannych Palestyńczyków podczas protestów przy granicy z Izraelem

Foto: PAP/EPA/ATEF SAFADI Video: Reuters

Wymiana ciosów w Strefie Gazy

5.05 | Izraelska armia poinformowała, że od piątku, gdy doszło do pierwszych starć na granicy Strefy Gazy, Palestyńczycy wystrzelili z tej enklawy w stronę leżących na południu Izraela miast i wiosek ok. 600 rakiet. W odwecie lotnictwo Izraela zaatakowało około 260 celów należących do Hamasu i Islamskiego Dżihadu.

