Kuba Hartwich: budowę systemu wsparcia niepełnosprawnych zaczynamy od tyłu

Protestująca: ten projekt nic nie zmieni w życiu...

02.05 | Klub PiS złożył w środę w Sejmie projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności; zakłada on m.in. finansowanie przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej. Marzena Stanewicz, jedna z protestujących w Sejmie matek powiedziała TVN24, że to nic nie zmieni w życiu tych osób. - Jeżeli chodzi o skierowanie do specjalistów nie ma żadnego problemu, żeby lekarz prowadzący wypisał takie skierowanie, więc nie wiem, po co taki projekt ustawy. jeśli chodzi o dostępność w aptekach, to dziś aptek naprawdę jest bardzo dużo. My nie musimy stać w kolejkach, żeby wykupić receptę dla swoich dzieci - skomentowała.

