Kilka tysięcy Macedończyków protestowało w niedzielę w Skopje przeciwko ewentualnemu porozumieniu z Grecją w sprawie zmiany nazwy ich kraju. Demonstrujący oskarżali rząd premiera Zorana Zaewa o "zdradę interesów narodowych".

Protest zorganizowany przez ugrupowanie "Jesteśmy Macedończykami" zebrał się pod pomnikiem Aleksandra Wielkiego w centrum Skopje. - Jesteśmy tutaj, ponieważ w sprawach dotyczących nazwy, tożsamości, konstytucji oraz języka musimy zająć stanowczą pozycję - powiedziała do zgromadzonych jedna z organizatorek demonstracji Ewica Stojanowa-Kamberowa.

"Zdrada interesów narodowych"

Protestujący wzywali gabinet Zaewa do wstrzymania rozmów z Grecją w sprawie zmiany nazwy kraju i zażądali rezolucji ONZ uznającej nazwę Macedonia. Oskarżyli o "zdradę interesów narodowych" rząd oraz główną partię opozycyjną WMRO-DPMNE (Wewnętrzna Macedońska Organizacja Rewolucyjna - Demokratyczna Partia Macedońskiej Jedności Narodowej).

Podobne demonstracje Macedończyków odbyły się również między innymi w Waszyngtonie i Sydney, gdzie spalono grecką flagę oraz zdjęcie Zaewa - przekazał Reuters.

Źródło: PAP/EPA/Georgi Licovski Macedończycy wyszli na ulice

Chce zażegnać spór

Premier Zaew zapowiedział 6 lutego, że jego kraj jest gotów dodać geograficzne określenie do swojej nazwy, aby zażegnać wieloletni spór z Grecją, co zwiększy szanse Skopje na wstąpienie do UE i NATO. Szef rządu oświadczył, że może się zgodzić na dodanie do nazwy Macedonia przymiotnika, na przykład "górna" czy "północna". Zaznaczył jednak, że nowe określenie kraju musi "szanować godność Macedończyków".

W grudniu Zaew poinformował, że jego kraj jest gotowy zrezygnować z roszczeń do spuścizny kulturalnej po Aleksandrze Macedońskim, jeśli pomoże to w rozwiązaniu blisko 30-letniego sporu z Grecją o nazwę kraju. W lutym w celu załagodzenia sportu z Grecją Macedonia zmieniła nazwę lotniska imienia Aleksandra Wielkiego w Skopje na Międzynarodowe Lotnisko Skopje.

Źródło: PAP/EPA/Georgi Licovski Protesty w Skopje



Od momentu odzyskania niepodległości przez Macedonię w 1991 roku Grecja, dla której ten słynny władca także jest bohaterem narodowym, toczy z władzami w Skopje spór o nazwę państwa. Na forum UE przeforsowała dla niego oficjalną nazwę: "Była Jugosłowiańska Republika Macedonii" (akronim angielski - FYROM).

Zdaniem władz Grecji używanie nazwy Macedonia kryje w sobie możliwość wystąpienia z roszczeniami terytorialnymi wobec greckiej prowincji Macedonia. Z tego powodu Ateny od lat blokują wysiłki Skopje, by wstąpić do NATO i UE.