Wystąpienie w Kongresie USA, "żółwik" z Obamą. Jutro mają z nią strajkować młodzi w 139 krajach





Szesnastoletnia aktywistka Greta Thunberg wystąpiła przed Kongresem Stanów Zjednoczonych, gdzie przedstawiła raport dotyczący zmian klimatu. Wcześniej nastolatka spotkała się z Barakiem Obamą i odebrała nagrodę Ambasadora Sumienia od Amnesty International. Z kolei w piątek planuje udział w "Globalnym Strajku dla Klimatu", który odbędzie się w 139 krajach na całym świecie, w tym w Polsce.

W środę 18 września szwedzka aktywistka Greta Thunberg wystąpiła w Kongresie Stanów Zjednoczonych, gdzie przedstawiła raport dotyczący zmian klimatu.

- Przekazuję Wam ten raport, ponieważ nie chcę, żebyście wysłuchali mnie. Chcę, żebyście wysłuchali naukowców. Pragnę, żebyście zjednoczyli się w imię nauki i zaczęli działać - mówiła Greta do polityków.

"Ludzie umierają, a wiele osób odwraca wzrok"

Dzień wcześniej Thunberg spotkała się z byłym amerykańskim prezydentem Barackiem Obamą, który relacjonując spotkanie na Twitterze, nazwał ją "jedną z największych obrończyń planety".

Z kolei poniedziałek 16 września - za zwracanie uwagi na konieczność ratowania planety - została uhonorowana nagrodą Ambasadora Sumienia przyznawaną przez Amnesty International. Ten prestiżowy tytuł przyznawany jest za szczególne zasługi w walce o prawa człowieka. Nagrodę przyznano też inspirowanemu działalnością Grety uczniowskiemu ruchowi ekologicznemu "Piątki dla Przyszłości".

- Walczymy o nasze życie oraz życie naszych przyszłych dzieci i wnuków. Coraz większe susze, coraz częściej występujące ulewne deszcze i burze, topniejące lodowce - to wszystko rujnuje całe państwa, a niektóre z nich znikają pod podnoszącym się poziomem mórz. Ludzie umierają, a tak wiele osób odwraca od tego wzrok - mówiła Greta odbierając nagrodę.

- Czuję, że następuje przebudzenie. Chociaż jeszcze jest powolne, wkrótce nabierze tempa, a narracja zupełnie się zmieni. Zachęcam Was do działania już dziś, bo nikt nie jest za młody, żeby coś zmienić - dodała aktywistka.



Just 16, @GretaThunberg is already one of our planet’s greatest advocates. Recognizing that her generation will bear the brunt of climate change, she’s unafraid to push for real action. She embodies our vision at the @ObamaFoundation: A future shaped by young leaders like her. pic.twitter.com/VgCPAaDp3C — Barack Obama (@BarackObama) 17 września 2019

Protest Tysięcy Miast

W piątek Thunberg weźmie udział w "Globalnym Strajku dla Klimatu" w Nowym Jorku, otwierającym "Globalny Tydzień Strajku" (20-27 września). Tego dnia w 139 krajach na całym świecie odbędzie się ponad 4,5 tysiąca protestów.

W Polsce, w ramach "Protestu Tysięcy Miast", organizowanego przez Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, strajkować będzie 60 miast, m. in. w Poznań, Zakopane, Łódź, Warszawa, Lublin czy Kraków. W warszawskim wydarzeniu udział na Facebooku zadeklarowało prawie 5 tysięcy osób.

Polscy aktywiści przedstawili 6 postulatów skierowanych do polityków i mediów. Domagają się m. in. ogłoszenia przez polski rząd stanu kryzysu klimatycznego, wprowadzenia aktualnej wiedzy na ten temat do podstawy programowej czy powołania specjalnej rady klimatycznej.

Data "Globalnego Tygodnia Strajku" nie jest przypadkowa. Wiąże się z zapowiedzianym na poniedziałek 23 września szczytem klimatycznym ONZ w Nowym Jorku.

Global Climate Strike 20-27th of September:

4638 events in 139 countries on all continents.

And counting...



Everyone is welcome.

Everyone is needed.

Find your closest strike or register your own at https://t.co/ikOafwrNSk

Spread the word!#FridaysForFuture#ClimateStrikepic.twitter.com/ekrmeUx100 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 17 września 2019