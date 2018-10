Protestujące pielęgniarki przyjechały na posiedzenie sejmowej komisji





Protestujące od początku września pielęgniarki z Przemyśla mają rozmawiać w czwartek w Warszawie z członkami sejmowej komisji zdrowia. Domagają się 1200 złotych podwyżki. Jak oświadczył rano Bartosz Arłukowicz (PO), jeśli pielęgniarki nie zostaną wpuszczone do Sejmu na posiedzenie komisji albo na spotkaniu nie pojawi się minister zdrowia, to zamierza ruszyć z nimi do jego gabinetu. - I niech pan nie zamyka tej stalowej bramy tam w ministerstwie - zwrócił się do Łukasza Szumowskiego.

- Zostałyśmy zaproszone przez pana [Bartosza - red.] Arłukowicza. Ma być zorganizowane dzisiaj w Warszawie spotkanie z udziałem ministra zdrowia. Mamy nadzieję, że pan minister przyjdzie i z nami porozmawia - mówiła przed odjazdem do Warszawy Danuta Wardęga ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położonych w Przemyślu.

"Dziewczyny są już u kresu wytrzymałości"

Ewa Buczko ze ZZPiP w Przemyślu poinformowała, że pielęgniarki oczekują 1200 złotych podwyżki.

Marszałek nie chce spotkania ze strajkującymi pielęgniarkami w Sejmie W Przemyślu... czytaj dalej » - Z tablic, które są wywieszone na terenie całego szpitala wynika, że pan dyrektor i marszałek województwa mówią, że podwyżka będzie kosztowała 21 milionów [złotych - red.]. To nieprawda, bo nasze wyliczenia są całkiem inne - wskazała.

- Liczymy na to, że ten spór, który jest, rozwiąże się, bo dziewczyny naprawdę są już u kresu wytrzymałości i uważamy, że ten konflikt do niczego dobrego nie doprowadzi. Mówimy cały czas: to my jesteśmy w proteście, a urząd marszałkowski jest z nami w konflikcie, nie wiemy, z jakiego powodu - dodała Ewa Rygiel ze ZZPiP w Przemyślu.

"Nie ma zgody na wyrzucanie Was z Sejmu. Jeśli marszałek Marek Kuchciński nie wpuści Was do Sejmu albo minister zdrowia nie przyjdzie na rozmowy, idziemy razem. Prosto do gabinetu ministra zdrowia" - napisał po siódmej rano na Twitterze Bartosz Arłukowicz, szef komisji zdrowia.



Pielegniarki z Przemyśla już w drodze do Warszawy. Uważajcie tam na drodze. Czekamy na Was w Sejmie ok 12. Nie ma zgody na wyrzucanie Was z Sejmu. Jeśli Marsz @MarekKuchcinski nie wpuści Was do Sejmu albo @MinZdrowia nie przyjdzie na rozmowy, idziemy razem. Prosto do gabinetu MZ. — Bartosz Arlukowicz (@Arlukowicz) 4 października 2018

"Niech pan nie zamyka stalowej bramy, tam w ministerstwie"

O pielęgniarkach mówił też w w czwartek rano w Sejmie.

- Na jakiej podstawie prawnej podjął pan decyzję o tym, że posiedzenie komisji zdrowia nie może odbywać się w budynku Sejmu? - zwrócił się do Marka Kuchcińskiego.

"Nie wracam do domu, głoduję tutaj". 21. dzień protestu W Szpitalu... czytaj dalej » Były minister zdrowia poinformował, że "do Sejmu jadą pielęgniarki z Przemyśla i Tarnobrzegu". - To są pana sąsiadki, z pana miasta. Głodują od 3 września. Odmówił pan możliwości pracy komisji zdrowia, tam na miejscu w Przemyślu. Dzisiaj odmawia pan możliwości pracy komisji w Sejmie - mówił.



Arłukowicz zaprosił następnie wszystkich szefów klubów parlamentarnych na spotkanie, na które "został także zaproszony minister zdrowia z pielęgniarkami". Ma się ono odbyć o 13.30.

- W przypadku, kiedy pielęgniarki nie zostałyby wpuszczone do Sejmu, co przewidywać możemy, lub minister zdrowia nie pojawi się na spotkaniu, uprzejmie go informuję z tego miejsca, że ruszamy z pielęgniarkami do pana gabinetu. Proszę nie trudzić się z ciasteczkami, one głodują od 3 września. I niech pan nie zamyka tej stalowej bramy tam w ministerstwie [zdrowia - red.] - mówił poseł Platformy Obywatelskiej.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Oczekujemy 1200 złotych podwyżki"

Gmach Sejmu, centrum dialogu, Przemyśl?

Od 3 września w wojewódzkim szpitalu im. Świętego Ojca Pio w Przemyślu trwa rotacyjny protest głodowy pielęgniarek. Od 20 września odbywa się tam jednocześnie protest absencyjny. Na zwolnieniach chorobowych przebywa około 130 osób. Szpital wstrzymał przyjęcia planowe i pracuje jak na ostrym dyżurze.

Pielęgniarek jak na lekarstwo. Ma być jeszcze gorzej Pielęgniarka... czytaj dalej » Problemem protestu w przemyskim szpitalu ma zająć się w czwartek sejmowa komisja zdrowia. Dzień wcześniej doszło jednak do sporu na temat tego, gdzie ma odbyć się posiedzenie.

Kancelaria Sejmu zaproponowała, by posiedzenie komisji odbyło się w Centrum Dialogu Społecznego. Jak przekonywał Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka, przemawiają za tym kwestie organizacyjne i bezpieczeństwa.

- Komisje sejmowe, jak sama nazwa wskazuje, odbywają się w Sejmie - mówił z kolei w środę Arłukowicz. - Jeśli są wyjazdowe, to są wtedy wyjazdowe. Ta jest stacjonarną, ponieważ pan marszałek nie zgodził się na komisję wyjazdową - tłumaczył. W związku z tym będzie ona w Sejmie - oświadczył. Tym samym zwołał ją na czwartek.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Liczymy na to, że ten spór, który jest, rozwiąże się, bo dziewczyny są już u kresu wytrzymałości"