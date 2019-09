18 aktywistów Greenpeace zeszło z dźwigów. 10 kontynuuje protest

Kolejni aktywiści rezygnują z protestu w gdańskim porcie. Policja poinformowała, że 18 osób w sumie już zeszło z dźwigów. Greenpeace informuje, że 10 osób wciąż kontynuuje akcję. Organizacja protestuje przeciw polskiej polityce energetycznej.

Aktywiści Greenpeace wspięli się na dźwigi i blokują rozładunek węgla. Policja: to przestępstwo To kolejny dzień... czytaj dalej »

10 osób noc spędziła na dźwigach terminala węglowego portu w Gdańsku - przekazał Greenpeace Polska. Weszli tam w środę rano, by wezwać polski rząd do ogłoszenia planu odejścia od węgla do 2030 roku.

Wieczorem w środę policja poinformowała, że w sumie 18 aktywistów zrezygnowało z protestu. - O godzinie 20 po akcji mediacyjnej i innych działaniach policji zeszli z dźwigów. Zostali zatrzymani przez policjantów i przewiezieni do jednostek policji celem złożenia wyjaśnień - powiedziała podinsp. Joanna Kowalik-Kosińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Policjantka stwierdziła, że nie są w stanie określić, ile osób pozostało jeszcze na dźwigach - ze względu na to, że cały czas się one przemieszczają. Funkcjonariusze zabezpieczają teren.

Blokowali rozładunek węgla

Rainbow Warrior wpłynął do portu w Gdańsku i zablokował rozładunek węgla w poniedziałek wieczorem.

We wtorek około godziny 23 aktywiści Greenpeace zamieścili na profilu na Facebooku nagranie z interwencji Straży Granicznej na pokładzie Rainbow Warrior. Uzbrojeni funkcjonariusze wybili szybę do jednej z kabin i nakazali aktywistom położyć się na podłodze.

Zatrzymano wówczas 18 osób, a we wtorek akta dwojga z nich trafiły do Prokuratury Rejonowej w Oliwie.

Dlaczego Polska importuje węgiel? Minister wyjaśnia Węgiel... czytaj dalej » Zatrzymane przez funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku osoby to obywatel Hiszpanii, kapitan żaglowca Rainbow Warrior, należącego do Greenpeace, oraz aktywistka tej organizacji z Austrii, która pływała na pontonie w porcie.

"Nie było niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu wodnym"

Prokuratura badała materiał dowodowy pod kątem sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu wodnym.

- Analiza materiału dowodowego, dodatkowe czynności, które były realizowane, nie dały podstaw do wysunięcia takiego sformułowania i podstaw, że doszło do naruszenia takiego przepisu - mówi Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Zaznacza jednak, że nadal trwa analiza materiału.

- Pod kątem, czy doszło do popełnienia innego czynu, to jest artykuł 178b, niezatrzymania się na polecenie osoby wzywającej do tego - tłumaczy Wawryniuk. Dodaje, że takie czynności mogą być już prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Grozi za to do pięciu lat więzienia.

Oglądaj Wideo: tvn24 Straż Graniczna interweniowała na statku Greenpeace

Kolejny dzień protestu

"Wszyscy na ziemię! Pokażcie ręce!". Straż Graniczna weszła na statek Greenpeace Uzbrojeni,... czytaj dalej » Aktywiści kontynuują swój protest.

W środę rano wspięli się na dźwigi portowe, blokując tym samym rozładunek węgla. Zawiesili też transparenty: "Polska bez węgla".

"Aktywiści i aktywistki Greenpeace po raz kolejny wzywają polski rząd do ogłoszenia planu odejścia od węgla do 2030 r. i ponownie uniemożliwiają rozładunek transportu węgla w gdańskim porcie" - poinformował w środę rano w komunikacie Greenpeace.

Jak przekazała Katarzyna Guzek, rzeczniczka Greenpeace Polska, na dźwigach było 29 aktywistów, którzy blokowali rozładunek węgla.

"W ostatnich latach bijemy rekordy w imporcie 'polskiego czarnego złota'. W zeszłym roku import węgla wzrósł do blisko 20 milionów ton. Co czwarta tona węgla kamiennego używana nad Wisłą pochodzi już z zagranicy. Zdecydowana większość trafia do nas z Rosji, a reszta z krajów tak odległych, jak Australia, Stany Zjednoczone, Kolumbia czy Mozambik. Jak wykazują analizy eksperckie, jeśli nie odejdziemy od spalania węgla, import będzie w kolejnych latach rosnąć" - tłumaczono w przesłanym komunikacie.

Ostatecznie dziesięcioro aktywistów i aktywistek spędziło noc na dźwigach w terminalu węglowym portu w Gdańsku.

"Zostanie wszczęte postępowanie"

Na miejscu w środę była policja. Odbyło się także spotkanie z przedstawicielami portu.

- Zapadła tam decyzja, że zostanie wszczęte postępowanie o wtargnięcie osób nieuprawnionych na teren portu. Policjanci teraz będą działali, będą robili wszystko, by w sposób jak najbardziej bezpieczny tę sytuację zakończyć. Bezpieczny zarówno dla osób postronnych, jak i dla tych osób, które weszły na górę - mówiła podinspektor Joanna Kowalik-Kosińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Dodała, że w tej chwili jest za wcześnie, żeby mówić o zatrzymaniach.

- Natomiast jak najbardziej mamy tutaj przestępstwo i policjanci będą działali, by jak najszybciej zakończyć tę sytuację w sposób bezpieczny. Skontaktujemy się pewnie z tymi osobami, które weszły na górę po to, aby skłonić je do bezpiecznego zejścia - tłumaczyła Kowalik-Kosińska.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.